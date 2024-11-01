edición general
Feijóo regala un Irak II a Aznar por su 30º aniversario

Hace 30 años que Aznar llegó al poder y hace 23 que su Gobierno, ya con mayoría absoluta, se saltó el derecho internacional para apoyar a los EE.UU. de George Bush Jr. en la invasión ilegal de Irak con la prepotencia de quien pone los pies encima de una mesa para una foto oficial fumando un puro. Hoy, Feijóo le reprocha a Pedro Sánchez que no apoye a Trump y aNetanyahu en su invasión ilegal a Irán, porque las armas de destrucción masiva de Aznar (que nunca se encontraron) son hoy la bomba atómica que escondel la dictadura de los ayatolás.

MiguelDeUnamano
Y Aznar les regaló el "quien pueda hacer, que haga" para ver si vuelven a gobernar de nuevo sin importar el método que utilicen para conseguirlo.
1 K 33
#1 jaramero
En la foto con bush, el ansar hacía de cantinflas, otra cosa es que no lo supiera.
1 K 24
#4 soberao
Una nueva foto en las Azores actualizada hoy no deja claro si en ella aparecería Feijoo o Ayuso... Conociendo al "amigo Ansar" apuesto que él mismo se apuntaría junto a Ayuso pero se quedaría todo en un Bienvenido Mr Marshall, que los americanos pasaron sin pararse y sin hacerse la foto. Te jodes Aznar, el protagosimo que te lo den en casa.
0 K 17
jonolulu
Y sin gobernar porque no quiere
0 K 16
sat
Qué mala suerte tiene el inútil este. Todo le sale mal. A ver si va a ser porque es un inepto...
0 K 11
#2 txepel
En realidad se lo está regalando a Sánchez. Estos torpes patanes aún son capaces de perder las elecciones.
0 K 10
kumo
No sabían como meter a Feijoo en lo de Irán, pero lo han conseguido. Estos de Público son de traca.
0 K 10

