Feijóo regala un Irak II a Aznar por su 30º aniversario

Hace 30 años que Aznar llegó al poder y hace 23 que su Gobierno, ya con mayoría absoluta, se saltó el derecho internacional para apoyar a los EE.UU. de George Bush Jr. en la invasión ilegal de Irak con la prepotencia de quien pone los pies encima de una mesa para una foto oficial fumando un puro. Hoy, Feijóo le reprocha a Pedro Sánchez que no apoye a Trump y aNetanyahu en su invasión ilegal a Irán, porque las armas de destrucción masiva de Aznar (que nunca se encontraron) son hoy la bomba atómica que escondel la dictadura de los ayatolás.