Feijóo: “Mazón se da cuenta de que, cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este lunes en la comisión de la dana en el Congreso a la dimisión del expresident valenciano Carlos Mazón. “Mazón se da cuenta de que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte”, ha alegado Feijóo. “El señor Mazón acreditó que la tensión social y la sensación en la calle es que tiene responsabilidades.

JackNorte #1 JackNorte *
Las responsabilidades no las dicta la calle las dicta el cargo y por lo que cobras. Casualidad que cuando se toman decisiones y envias esbirros a mandar , las ordenes llegan pero las responsabilidades no.
Frijolito que las responsabilidades no se eligen se cobran , dejar de cobrar y de representar y entonces no tendreis ninguna responsabilidad.
io1976 #4 io1976
Madre mia! Toman a sus votantes por gilipollas, y la realidad es que aciertan en su inmensa mayoría.
angelitoMagno #6 angelitoMagno
Feijoo, mamonazo, que Mazón no se ha ido, que sigue de diputado xD xD
mund4y4 #3 mund4y4
Así que si le gritamos Feijoo por la calle que dimita por encubrimiento, ¿también dimitirá?
ewok #5 ewok
#3 Su táctica es enviar a concejalas a llamar al presidente hijo de fruta.
#8 luckyy
Feijo es tan tonto como Reverte. Qué panda de HDP!!!
Thalin #7 Thalin
Menudo infraser mas miserable.
