Feijóo: “Mazón se da cuenta de que, cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha referido este lunes en la comisión de la dana en el Congreso a la dimisión del expresident valenciano Carlos Mazón. “Mazón se da cuenta de que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte”, ha alegado Feijóo. “El señor Mazón acreditó que la tensión social y la sensación en la calle es que tiene responsabilidades.