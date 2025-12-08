Feijóo y el fin de los comités en empresas de 50 trabajadores

En el almuerzo posterior, Feijóo prometió a su auditorio que en su plan incluiría la derogación de la norma que obliga a constituir comités de empresa de representación laboral en las empresas que tienen 50 o más trabajadores y solo se aplicaría a partir de los 250. Una antigua aspiración empresarial que los reunidos en Foment acogieron con expreso entusiasmo, según han informado varias fuentes presentes en ese almuerzo y consultadas por este diario.