edición general
2 meneos
2 clics
Feijóo y el fin de los comités en empresas de 50 trabajadores

Feijóo y el fin de los comités en empresas de 50 trabajadores

En el almuerzo posterior, Feijóo prometió a su auditorio que en su plan incluiría la derogación de la norma que obliga a constituir comités de empresa de representación laboral en las empresas que tienen 50 o más trabajadores y solo se aplicaría a partir de los 250. Una antigua aspiración empresarial que los reunidos en Foment acogieron con expreso entusiasmo, según han informado varias fuentes presentes en ese almuerzo y consultadas por este diario.

| etiquetas: feijóo , fin , comités , empresas , 50 , trabajadores
2 0 0 K 27 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 27 actualidad
Harkon #1 Harkon
Lo de siempre, quitar derechos a los trabajadores, pero los fachatiesos votando al que les pone la soga al cuello. No se puede ser más ser unineuronal.
1 K 22
#2 Hynkel
Como si en la práctica no se hiciese ya, oiga. He estado en empresas de más de 50 trabajadores y nadie quiso montar el dichoso comité.
0 K 8

menéame