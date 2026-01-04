edición general
Feijóo se desmarca de Trump y avisa que excluir a Corina Machado es "perpetuar" a Maduro: "Las dictaduras no se derrocan a medias"

En su escrito advierte que tanto Corina Machado como Edmundo González, a quien define como el "presidente legítimo", son quienes cuentan con la legitimidad necesaria para abrir una "vía democrática" en Venezuela, respondiendo al argumento de la "falta de legitimidad" que esgrimió Trump para no situar a la líder opositora la frente. Dejarlos fuera, insiste el popular, supondría "perpetuar el abuso y la arbitrariedad" del régimen de Maduro. "Las dictaduras no se derrocan a medias"

tul
este tipo es tonto todo el rato, no puede parar xD
8
Antipalancas21
#1 Ni cuando duerme lo hace, es su sino ser el payaso de su partido.
2
Spirito
#1 Es un miserable.

Bueno, es que el despropósito, desfachatez, depravación, corrupción descarada... de las derechas y extremas derechas, y no solamente en España, es verdaderamente demencial.
3
pirat
#9 Ahora ya no, estamos todos fatal, pero en su momento hubiera sido una troleada que el pnv se presentara a las estatales como alternativa civilizada a la cerril pepera.
0
Verdaderofalso
#1 que tenga cuidado Marcial, Trump va a calzón quitado
4
Mltfrtk
#1 No para de hacer el ridículo porque no quiere.
2
pirat
#1 Sííí, pobrecillo es verdad, no para, como sus bufones tullido y beodo.
0
YSiguesLeyendo
Frijolito no sabe decirle a IDA lo que tiene que hacer, pero a Trump sí... ou yeah!
2
reithor
Y Trump preocupado. Ahí va albertiño, a controlar la comunicación, que es la clave. Anotopat!
2
SeñorMarron
#2 Yo creo que la derecha moderada europea también se está cansando de que Trump no los tenga en cuenta para nada, por eso este cambio de guión. Pero les durará poco cuando Trump les haga una mínima concesión o limosna del botín a apresar, al final siguen siendo unos paniaguados y serviles
0
Barriales
#12 para zanahorio no existe nada que no sean sus intereses o los de sus amos. Porque zanahorio tiene amos.
1
rogerillu
Las dictaduras no se derrocan a medias. De eso sabe un rato. Que murió Franco y siguen gobernando los mismos (entre ellos él), en todos los ámbitos de la sociedad.
2
jonolulu
Si yo fuera Feijóo no hablaría muy alto por si la DEA
2
Alcalino
A las derechas europeas que ahora están mirando hacia el otro lado porque Venezuela "es una dictadura" se les agriará el discurso cuando Trump se apropie de Groenlandia y descubran que Trump... también es otra dictadura.

Y si, Trump ganó las elecciones democráticamente, pero la democracia no se define por lo que sucede un día cada 4 años, sino también por lo que pasa después. Y a día de hoy, nadie puede negar que Trump se está comportando como un dictador.
3
Enésimo_strike
Lo sorprendente es que mantenga la coherencia con lo dicho previamente.
1
Leclercia_adecarboxylata
Que sí que sí, que lo que quiere Trump es derrocar una dictadura y hacer felices a los venezolanos. xD
0
JackNorte
Que le hagan caso que el tiene experiencia con narcos xD
1
DenisseJoel
El narcocandidato Feijóo quiere distanciar a España de su aliado más poderoso, EEUU. La derechita suicida.
0
verdor
Un democrata de toda la vida
0
Re-botado
#20 que proviene de una transición con ministros de una dictadura. Sabe de lo que habla.
0
dark_soul
Básicamente está pidiendo una dictadura.
0
Horkid
Parece que empieza a entrever que aunque ganara el PP las elecciones, gracias a la ayuda de Trump enviando votantes latinos de derechas a miles a España, puede que Trump no le elija a él como gobernante títere, como le ha pasado a Machado. Trump elegira un titere que defienda los intereses de las empresas estadounidenses, no las españolas. N ihablo de gobernar para beneficio de los ciudadanos, nosotros no importamos ni al PP ni a EEUU; en ambos casos las muertes que provocan, no son más que daños colaterales para beneficio de las grandes empresas
0
ARdA
Es que a Trump le importa un pito la democracia en Venezuela. Ay, que se os cae el discurso...
0

