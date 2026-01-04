Feijóo se desmarca de Trump y avisa que excluir a Corina Machado es "perpetuar" a Maduro: "Las dictaduras no se derrocan a medias"

En su escrito advierte que tanto Corina Machado como Edmundo González, a quien define como el "presidente legítimo", son quienes cuentan con la legitimidad necesaria para abrir una "vía democrática" en Venezuela, respondiendo al argumento de la "falta de legitimidad" que esgrimió Trump para no situar a la líder opositora la frente. Dejarlos fuera, insiste el popular, supondría "perpetuar el abuso y la arbitrariedad" del régimen de Maduro. "Las dictaduras no se derrocan a medias"
Bueno, es que el despropósito, desfachatez, depravación, corrupción descarada... de las derechas y extremas derechas, y no solamente en España, es verdaderamente demencial.
Y si, Trump ganó las elecciones democráticamente, pero la democracia no se define por lo que sucede un día cada 4 años, sino también por lo que pasa después. Y a día de hoy, nadie puede negar que Trump se está comportando como un dictador.