edición general
18 meneos
32 clics
Feijóo declara que fue un "error" decir que Mazón le informaba "en tiempo real" desde el día de antes de la Dana

Feijóo declara que fue un "error" decir que Mazón le informaba "en tiempo real" desde el día de antes de la Dana

Feijóo ha declarado por videoconferencia, desde el Congreso de los Diputados, tras solicitarlo a la jueza de Catarroja, después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.

| etiquetas: dana valencia , carlos mazón , feijoó
15 3 5 K 112 actualidad
12 comentarios
15 3 5 K 112 actualidad
Comentarios destacados:    
magnifiqus #2 magnifiqus
Un error no, amijo, fue una mentira, como todo lo que sale de tu boca.
11 K 140
Chinchorro #4 Chinchorro
No, fakejoo, no. Fue una mentira. Un embuste. Una trola para tus votantes.
Porque estáis tan acostumbrados a mentir que no se os pasa por la cabeza decir una verdad ni con doscientos cadáveres recuperados de las aguas.
3 K 45
shake-it #6 shake-it *
Frijolito es una de las cosas más vergonzantes que he visto en política, y el listón estaba bien alto. No entiendo como alguien con la inteligencia suficiente para no cagarse encima puede votarle sin taparse la nariz.
2 K 39
ur_quan_master #3 ur_quan_master
Que te han pillao con el carrito del helao {0x1f3b5}
1 K 23
sleep_timer #1 sleep_timer
Apartandose ahora del apestado... como siempre este puto inutil.
1 K 21
Kantinero #10 Kantinero
Se la pela mentir y engañar públicamente, sabe que sus votantes no se lo cobran, basura todos
0 K 13
ansiet #7 ansiet
Se siente impune a todo y a todos.
0 K 12
Javi_Pina #8 Javi_Pina
Si ha mentido en investigación parlamentaria es un delito y debería dimitir de sus cargos políticos.
0 K 12
Mala #9 Mala *
Mae mía. Los votantes a las próximas generales... lo tenemos muy difícil. A elegir entre un narcisista o un pusilánime.
0 K 11
#11 PerritaPiloto
Cuando debo elegir entre error y maldad suelo elegir error. Imagino que lo hago porque es más fácil pensar que la gente se confunde a pensar que son unos malnacidos que desean el dolor ajeno.

Pero eso solo lo pienso para la promera vez de cada persona. Cuando el error es recurrente, en su propio beneficio y forma parte de un modus operando habitual no hay error posible.

Efectivamente. Fue un error decir "que estaba informado en tiempo real" porque nadie que no estuviese en el CECOPI lo estaba. Y los que estaban conectados por medios telemaricos tampoco lo estuvieron durante un periodo largo.

Pero el error no es la mentira, el error es la mentira tan débil que fue descubierta al instante.
0 K 8
#12 sliana
Concretamente el error es que le hayan pillado de tienda que no pueda seguir mintiendo para cubrirlo. Ha sido un fallo de estrategia, como lo de decir que perro no llamó.

Básicamente mentir está mal.
0 K 7

menéame