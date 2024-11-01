Feijóo declara que fue un "error" decir que Mazón le informaba "en tiempo real" desde el día de antes de la Dana

Feijóo ha declarado por videoconferencia, desde el Congreso de los Diputados, tras solicitarlo a la jueza de Catarroja, después de que ésta le citara al admitir la petición efectuada por parte de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-0, que ejerce la acusación particular en el procedimiento.
Porque estáis tan acostumbrados a mentir que no se os pasa por la cabeza decir una verdad ni con doscientos cadáveres recuperados de las aguas.
Pero eso solo lo pienso para la promera vez de cada persona. Cuando el error es recurrente, en su propio beneficio y forma parte de un modus operando habitual no hay error posible.
Efectivamente. Fue un error decir "que estaba informado en tiempo real" porque nadie que no estuviese en el CECOPI lo estaba. Y los que estaban conectados por medios telemaricos tampoco lo estuvieron durante un periodo largo.
Pero el error no es la mentira, el error es la mentira tan débil que fue descubierta al instante.
Básicamente mentir está mal.