Feijóo critica que se dé la nacionalidad a inmigrantes que ni siquiera saben que él es el presidente de España

«Reivindico nuestro derecho a hablar de la inmigración en nuestros términos. Ni duros, ni blandos. Firmes y consistentes». Así presentaba Alberto Núñez Feijóo esta semana el plan que el PP ha preparado para abordar el fenómeno de la inmigración. Según el líder de la oposición, «no es de recibo que obtengan la nacionalidad personas que no saben que Alberto Núñez Feijóo es el presidente de España, ganador de las pasadas Elecciones Generales». Lo peor, según ha dicho, es que «no lo saben porque no quieren».

7 comentarios
pepel #1 pepel
#0 Pero es el presidente porque no quiere. El otro es el Frutero.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 A lo mejor aportan mas que alguien que no ha trabajado en su puta vida.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
No lo es pq no quiere que si no.... xD
#7 okeil
Que los deporten, con fútbol, baloncesto o lo que sea, pero que hagan ejercicio!
oceanon3d #2 oceanon3d
Cada día más desquiciado el tenazas este. Como les irán las encuestas de verdad para que esté así.
luspagnolu #3 luspagnolu
#2 MIre usted la fuente de la noticia, por favor.
oceanon3d #6 oceanon3d *
#3 Pues tiene razón ... pero ni este medio es capaz de amparar las paridas diarias de Feijoo ... como con Ayuso que hace mucho la realidad supero la ficción que era capaz de generar los de Mundotoday
