Feijóo critica que se dé la nacionalidad a inmigrantes que ni siquiera saben que él es el presidente de España

«Reivindico nuestro derecho a hablar de la inmigración en nuestros términos. Ni duros, ni blandos. Firmes y consistentes». Así presentaba Alberto Núñez Feijóo esta semana el plan que el PP ha preparado para abordar el fenómeno de la inmigración. Según el líder de la oposición, «no es de recibo que obtengan la nacionalidad personas que no saben que Alberto Núñez Feijóo es el presidente de España, ganador de las pasadas Elecciones Generales». Lo peor, según ha dicho, es que «no lo saben porque no quieren».