La Federación Internacional de Esquí sospecha que esquiadores se inyectan ácido hialurónico en el pene para volar más lejos

La Federación Internacional de Esquí (FIS) sospecha que algunos esquiadores han recurrido a “inyecciones de ácido hialurónico en el pene” como trampa para volar más lejos en las competiciones. La FIS implementó la medición con un escáner 3D de la longitud de zancada de cada saltador, desde el punto más bajo al más alto de la zona genital para evitar que usaran trajes más grandes y obtener ventaja aerodinámica. “Actualmente no se planean más mediciones. Ya estamos trabajando en métodos para mejorar este complejo problema" dice Matthias Hafele.