"Penis-gate" dos athletas noruegos suspendidos por modificar la zona genital para obtener una ventaja aerodinámica en salto de esqui

Acusaron a dos campeones olímpicos noruegos en saltos de esquí por modificar sus trajes en los mundiales del 2025. Han sido suspendido durante 18 meses (empezando el 8 de enero) por lo que se perderían los juegos olímpicos de invierno en Milan. Los atletas incrementaron su zona genital antes de las mediciones oficiales, utilizando silicona en una funda similar a un condón para incrementar las dimensiones de su zona genital.