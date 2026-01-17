"Penis-gate" dos athletas noruegos suspendidos por modificar la zona genital para obtener una ventaja aerodinámica en salto de esqui

Acusaron a dos campeones olímpicos noruegos en saltos de esquí por modificar sus trajes en los mundiales del 2025. Han sido suspendido durante 18 meses (empezando el 8 de enero) por lo que se perderían los juegos olímpicos de invierno en Milan. Los atletas incrementaron su zona genital antes de las mediciones oficiales, utilizando silicona en una funda similar a un condón para incrementar las dimensiones de su zona genital.
| etiquetas: salto de esquí , noruego , entrenador , modificar , traje , suspendido
Me parece la polla que esto sea algo recurrente.
Edit: Estoy de acuerdo en que acabo de dejar pasar una oportunidad buenísima con la etiquetas.
Bonus: youtu.be/uwFL156sgCQ?t=218
Y al final del artículo comenta un asunto diferente, sobre dos deportistas sancionados por modificar sus trajes,no sus penes.
Estaba por votar sensacionalista, pero la confusión solo surge de tu entradilla manipulada.
He votado errónea.
Luego he puesto el link al video en el primer comentario, que es donde lo he escuchado.
Pero bueno, poniendo "zona genital del traje" en el título ya lo arreglamos. "sometimes placed in a silicone, condom-like sleeve — to boost crotch dimensions"
Entonces se embuten todo el salchichon en la entrepierna en vez de en el bocadillo de la merienda, y justifican que su zona escrotal necesite ser más grande, aumentando su... indice aerodinámico?
Eso solo es legal si se da de forma natural y debe molestar naturalmente.