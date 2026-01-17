edición general
8 meneos
86 clics
"Penis-gate" dos athletas noruegos suspendidos por modificar la zona genital para obtener una ventaja aerodinámica en salto de esqui

"Penis-gate" dos athletas noruegos suspendidos por modificar la zona genital para obtener una ventaja aerodinámica en salto de esqui

Acusaron a dos campeones olímpicos noruegos en saltos de esquí por modificar sus trajes en los mundiales del 2025. Han sido suspendido durante 18 meses (empezando el 8 de enero) por lo que se perderían los juegos olímpicos de invierno en Milan. Los atletas incrementaron su zona genital antes de las mediciones oficiales, utilizando silicona en una funda similar a un condón para incrementar las dimensiones de su zona genital.

| etiquetas: salto de esquí , noruego , entrenador , modificar , traje , suspendido
7 1 1 K 75 actualidad
9 comentarios
7 1 1 K 75 actualidad
#1 R2dC *
Relacionada (marzo 2025): www.meneame.net/story/ultima-trampa-costuras-trajes-saltadores-esqui-n

Me parece la polla que esto sea algo recurrente.

Edit: Estoy de acuerdo en que acabo de dejar pasar una oportunidad buenísima con la etiquetas.

Bonus: youtu.be/uwFL156sgCQ?t=218
1 K 18
#4 surco *
#1 Lo que me parece triste es calzarte el rabo de Nacho Vidal y que no se te ocurra nada mejor que hacer con el que ponerte a hacer saltos de esquí......hay que ser BOBO...si es que nos tenemos que extinguir, coño
0 K 11
#7 NO86 *
#1 En el artículo dicen que hay rumores de que esto del pene esté pasando. Tiene declaraciones de profesionales dudando de que sea cierto. Explicita que no hay deportistas sancionados por modificaciones temporales de sus penes.

Y al final del artículo comenta un asunto diferente, sobre dos deportistas sancionados por modificar sus trajes,no sus penes.

Estaba por votar sensacionalista, pero la confusión solo surge de tu entradilla manipulada.

He votado errónea.
0 K 7
#9 R2dC
#7 Empecé poniendo esta otra noticia, pero me pareció mejor título el otro: www.reuters.com/sports/ski-jumping-norway-coaches-hit-with-18-month-su

Luego he puesto el link al video en el primer comentario, que es donde lo he escuchado.

Pero bueno, poniendo "zona genital del traje" en el título ya lo arreglamos. "sometimes placed in a silicone, condom-like sleeve — to boost crotch dimensions"
0 K 8
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Pollas aerodinámicas? Enserio?
0 K 12
#3 R2dC *
#2 No soy experto en nieve (:troll: ) pero entiendo que si fuesen con una "falda" rollo las ardillas estas que planean, ganan la ventaja de "caer" más despacio y por lo tanto llegar más lejos que sus rivales.

Entonces se embuten todo el salchichon en la entrepierna en vez de en el bocadillo de la merienda, y justifican que su zona escrotal necesite ser más grande, aumentando su... indice aerodinámico?
0 K 8
azathothruna #5 azathothruna
En mis tiempos, se hacia solo agrandamiento
0 K 11
TheIpodHuman #8 TheIpodHuman
Esta noticia es la polla xD xD :troll:
0 K 11
#6 Emotivo *
Desplazaron el centro de gravedad
Eso solo es legal si se da de forma natural y debe molestar naturalmente.
0 K 7

menéame