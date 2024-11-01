El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News.
| etiquetas: terrorismo , fbi , eeuu , irán
¿No esperarán que les tiren flores, no?¿Nadie habia previsto que esto iba a pasar?
Ya harán películas. Pero hacen lo que llevan haciendo siempre, mentir e invadir por sus propios intereses. No olvidemos el Maine.
Los malos ya han ganado hace mucho...