El FBI eleva el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos por el ataque a Irán

El FBI elevó este sábado el nivel de alerta terrorista en Estados Unidos tras el inicio del ataque conjunto estadounidense e israelí contra Irán, informaron fuentes de la agencia a las cadenas CNN y Fox News.

#2 Grahml
Cuando en realidad tienen al mayor terrorista en casa.
8 K 122
#4 Zamarro
Ahora toca hacerse las victimas, despues de iniciar un ataque con misiles y asesinar a cientos de personas.
¿No esperarán que les tiren flores, no?¿Nadie habia previsto que esto iba a pasar?
7 K 86
calde #10 calde
#9 Yo creo que simplemente con tener democracias de verdad, integras, sin la manipulación que hay ahora por parte de esas élites, sería suficiente. Obviamente ésto ya lograría que esas élites perdiesen parte de su poder.
1 K 21
#11 Mustela
#10 La falta de transparencia y la manipulación a las personas hace que estas sean confundidas y por lo tanto que la democracia no se pueda cumplir. Por lo tanto el concepto "democracia" no se puede considerar real (o al menos "en su totalidad"). Y si existen élites económicas (millonarios, y no digo "multi") es que algo falla y el capitalismo ultraliberal favorece estas desigualdades y por lo tanto la manipulación.
1 K 14
josde #5 josde
Algo sabrán y temerán a pesar de que Zanahorio dijo que Irán esta muy lejos.
0 K 20
#7 Alcalino
Ya empiezan los preparativos para cancelar las elecciones de medio término...
1 K 19
#14 alamajar
#7 huele a asufre...
0 K 10
DDJ #8 DDJ
Si reciben algún tipo de ataque ya harán películas para que empaticemos con su dolor, el dolor por los pobres soldados usanos que se están sacrificando por llevar la paz a bombazos en países lejanos que no saben ni situar en el mapa, o el dolor de una sociedad que acepta que su ejército pueda secuestrar a civiles o presidentes, o realizar torturas porque son para mantener la paz mundial.

Ya harán películas. Pero hacen lo que llevan haciendo siempre, mentir e invadir por sus propios intereses. No olvidemos el Maine.
1 K 13
manbobi #3 manbobi
Quien a fuego mata a fuego muere.
0 K 12
calde #6 calde
#3 Eso sería en un mundo más justo. En el actual mucho me temo que no.
2 K 37
#9 Mustela
#6 Creo que en el momento que se señale y extermine a la clase manipuladora, diría que la peor de todas, puede haber un atisbo de justicia auténtica en el mundo.
0 K 11
kastanedowski #12 kastanedowski
En esta pelicula de hollywood no hay ni buenos ni malos

Los malos ya han ganado hace mucho...
0 K 9
nemeame #13 nemeame
El nivel de alerta terrorista es especialmente alto en la casa blanca, con picos máximos en el sillón del despacho oval
0 K 8
tetepepe #1 tetepepe
Quien algo teme...
0 K 7

