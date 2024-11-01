Favorito de Vox y con currículum fantasma: así es el escudero gris de Mazón que suena para sucederle

Pérez Llorca se sumó a la campaña y acusó a cargos del PSOE y de Compromís de haber falseado sus CV, como, por ejemplo, a la delegada del gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, de quien denunciaba que "mintió sobre su currículum y sobre la gestión de la riada" y que "usó el dolor de los valencianos como coartada". Sin embargo, Pérez Llorca no ha proporcionado su currículum en su ficha de diputado en Les Corts, tal como marca el reglamento.