edición general
10 meneos
35 clics
Favorito de Vox y con currículum fantasma: así es el escudero gris de Mazón que suena para sucederle

Favorito de Vox y con currículum fantasma: así es el escudero gris de Mazón que suena para sucederle

Pérez Llorca se sumó a la campaña y acusó a cargos del PSOE y de Compromís de haber falseado sus CV, como, por ejemplo, a la delegada del gobierno en el País Valencià, Pilar Bernabé, de quien denunciaba que "mintió sobre su currículum y sobre la gestión de la riada" y que "usó el dolor de los valencianos como coartada". Sin embargo, Pérez Llorca no ha proporcionado su currículum en su ficha de diputado en Les Corts, tal como marca el reglamento.

| etiquetas: mazón , dana , pp , corrupción , valencia , vox , pérez llorca
8 2 0 K 123 politica
8 comentarios
8 2 0 K 123 politica
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Otro impresentable de ese partido de nazis muy "españoles".
1 K 32
#1 PerritaPiloto
O es tan inútil que no puede ni inventar un CV o simplemente es que de verdad está en blanco.
1 K 29
#3 TOTEMICO
Son especialistas en esconder o insultar, ¿necesitáis más currículum para ser el candidato del PP?
1 K 27
Thornton #5 Thornton
#3 No sé... Haber navegado con un narco, haber llevado la cuenta de tuiter de un perro, haberla cagado en la gestión de alguna catástrofe...

Un poco de pedigrí ¿no?
0 K 20
SeñorPresunciones #4 SeñorPresunciones
La misma cara de bobo. Si duda es el favorito.
0 K 12
A.more #6 A.more
Al final, en vAlencia va a mandar un moro asqueroso. Y está vez no hay error. El puto Abascal, el único moro asqueroso, va a mandar en valencia
0 K 8
Solinvictus #7 Solinvictus
Si tiene la cara de un curra pedó.....
0 K 6
SegarroAmego #8 SegarroAmego
No me gusta jugar a personas por lo que parecen, pero vamos es un Paco de un bar Paco que te pone unos buenos carajillos
0 K 6

menéame