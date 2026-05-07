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Farruquito: "Dios me dio alivio para seguir, para dejar de hacerme preguntas y ser mejor persona"
El bailaor estrena el documental 'Serás Farruquito', un testimonio honesto y descarnado sobre su vida, su arte y el fatal atropello.
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farruquito
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#1
Mesopotámico
ASESINO, HIJODEPUTA, TIMADOR, MENTIROSO, EMBUSTERO
5
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#5
Brill
Atropelló a una persona e intentó escaquearse, pero la víctima es él, no lo comprendéis.
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#2
jewel_throne
El estreno será en el Teatro Pello.
Menudo despojo de persona.....
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#6
Enésimo_strike
Es ponerse la skin de creyente arrepentido y sos inimputable hermano
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#4
Edwin.r
Huele a evangelisra
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#3
Usuarioinutil
Basura la manada de hijos de puta que irán a verlo. Que ya sabemos tambien a que grupo pertenecen.
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