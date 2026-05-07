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Farruquito: "Dios me dio alivio para seguir, para dejar de hacerme preguntas y ser mejor persona"

Farruquito: "Dios me dio alivio para seguir, para dejar de hacerme preguntas y ser mejor persona"

El bailaor estrena el documental 'Serás Farruquito', un testimonio honesto y descarnado sobre su vida, su arte y el fatal atropello.

| etiquetas: farruquito , entrevista , documental
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6 comentarios
2 1 0 K 22 ocio
Mesopotámico #1 Mesopotámico
ASESINO, HIJODEPUTA, TIMADOR, MENTIROSO, EMBUSTERO
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Brill #5 Brill
Atropelló a una persona e intentó escaquearse, pero la víctima es él, no lo comprendéis.
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jewel_throne #2 jewel_throne
El estreno será en el Teatro Pello.

Menudo despojo de persona.....
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Enésimo_strike #6 Enésimo_strike
Es ponerse la skin de creyente arrepentido y sos inimputable hermano
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#4 Edwin.r
Huele a evangelisra
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Usuarioinutil #3 Usuarioinutil
Basura la manada de hijos de puta que irán a verlo. Que ya sabemos tambien a que grupo pertenecen.
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menéame