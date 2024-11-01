edición general
Las familias de niños acosados exigirán ante el Congreso una ley antibullying: "La simple burla está haciendo que se suiciden"

El presidente de Trencats, cuya hija Kira se suicidó en 2021, solicita que los protocolos se abran a la primera agresión física o verbal y anuncia una concentración el 6 de noviembre para exigir la ley contra el acoso escolar.

fofito #1 fofito
Pues si eso es así , alguien no está haciendo bien su trabajo de formar personas capaces y con un mínimo de carácter.
Y no hablo de los profesores.
ur_quan_master #2 ur_quan_master *
#1 ¿ Aguantar bullys forma parte de la educación? Curiosa opinión.

¿ Les damos una medalla por forjar el carácter de nuestros niños?

Te va el nick que ni al pelo
#3 Vactor20
#2 Releete el comentario anda, precisamente lo que esta criticando es que los padres son unos gilipollas que no saben educar a sus hijos y estos acosan de forma sistematica.
#4 daniMate
Es curioso que te expulsen del aula por qué se caiga un móvil, o te pongan un parte si se te ve el móvil... Pero si dices que unos compañeros se meten contigo, a veces a pleno grito delante del profesor que no se entera de nada, es demasiado frecuente que no se haga nada eficaz contra los matones

Luego si tú hijo se defiende con un sillazo porque el profesor no le defiende, el parte es para la víctima que se defiende.

Mientras no nos tomemos en serio esto seguirán campando a sus anchas los matones , que como no quieren estudiar, impiden que los demás lo hagan.
