Las familias de niños acosados exigirán ante el Congreso una ley antibullying: "La simple burla está haciendo que se suiciden"

El presidente de Trencats, cuya hija Kira se suicidó en 2021, solicita que los protocolos se abran a la primera agresión física o verbal y anuncia una concentración el 6 de noviembre para exigir la ley contra el acoso escolar.
Y no hablo de los profesores.
¿ Les damos una medalla por forjar el carácter de nuestros niños?
Te va el nick que ni al pelo
Luego si tú hijo se defiende con un sillazo porque el profesor no le defiende, el parte es para la víctima que se defiende.
Mientras no nos tomemos en serio esto seguirán campando a sus anchas los matones , que como no quieren estudiar, impiden que los demás lo hagan.