Las familias de los niños abusados en El Alborada denuncian la desprotección por parte del colegio, la Justicia y las instituciones

"Metían a madres 'casadas' con el colegio en las reuniones para que hicieran el papel de llorar"

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Copio

En todo este tiempo, los familiares del alumnado afectado, de entre 3 y 6 años, critican que el colegio ha actuado a base de mentiras y justificaciones, además de ofrecer una ayuda mínima, por no decir nula, basada en comunicados, reuniones y una especie de terapias grupales -con “terapeutas afines”- algo más personalizada para el estudiantado. Ofrecimientos que, denuncian, perseguían separar a las familias de los afectados, evitando así una comunicación entre ellos que dimensionase el volumen de los menores afectados, y solucionar internamente el suceso, cortando cualquier atisbo de denuncia pública que afectase a la reputación del colegio

Y las instituciones con los achaques, no c con las víctimas. Da todo mucho asco.
Esteban_Rosador #3 Esteban_Rosador
#1 achaques = abusadores :-D
#4 laruladelnorte
Las familias con las que ha podido conversar ElPlural.com también mencionan a las Mec, madres que llevan a sus hijos al colegio, pero “se casan con el mismo” y que en este caso se “metían en las reuniones haciendo el papel de llorar porque estaban haciendo daño al colegio” o eliminaban los grupos de Whatsapp en los que se trataba el tema.

Lloran por el buen nombre del colegio y no por el daño que hacen a las criaturas.
#2 Galton
¡Sorpresón en Las Gaunas! :wall:
