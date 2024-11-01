edición general
Familias contra el giro ultraconservador de una escuela en Terrassa: “Ha sido un golpe de estado ideológico”

Educación investiga las quejas de decenas de familias en la concertada Mare de Déu del Carme, liderada desde hace dos cursos por una directiva vinculada a grupos ultracatólicos como los ‘kikos’

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Es fácil, se saca a los niños de ahí
#2 mcfgdbbn3
#1: ¿Hay plazas en la pública, las vacantes de profesores están todas cubiertas como para tener uno en la sala de guardias donde llevar a los alumnos que no permiten que se desarrollen las clases?
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#2 votas a partidos políticos que recortan en servicios públicos?
#5 mcfgdbbn3 *
#4: Para nada, soy el primero que defiende la educación pública, pero entiendo a los padres que no quieren que sus hijos se queden atrás porque estén en una clase con 4 alumnos que no quieren que el resto de alumnos puedan aprender algo, porque el problema es ese, que se pasa 1º y 2º de la ESO y no han podido aprender casi nada porque hay algunos que están haciendo jaleo constante y no pueden escuchar, ni puedes organizar nada porque esos alumnos lo van a boicotear, y te han dicho que no los…   » ver todo el comentario
Verdaderofalso #6 Verdaderofalso
#5 esos padres espero que sean consecuentes y no voten entonces a partidos que recortan en servicios públicos.

Y si vas a un concertado ya sabes a lo que atenerte.
Que no te gusta? Te vas a otro
#7 mcfgdbbn3 *
#6: El problema es lo que digo, que luego le tienes que hacer de profe tú en casa, porque en clase casi no se puede avanzar, porque están dando voces continuamente, corriendo, borran la pizarra... y como mucho puedes ponerles un parte para mandarles a casa cuando reúnan varios.

¿Si fueras un progenitor llevarías a tu hijo a un aula así? Y todo por no contratar a un profesor más que permita hacer las guardias y que no haya gente molestando en las aulas.
eaglesight1 #3 eaglesight1
Es un tema preocupante, que debe ser tratado con empatía hacia quienes lo sufren. El diluvio ultraconservador y ultraderechista está calando en todos los sectores de la sociedad, pero sobre todo es muy peligroso que entre en la enseñanza.
