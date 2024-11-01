·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11136
clics
Irán acaba de publicar esta animación de Lego en la que se explica el régimen de Epstein (Eng)
8617
clics
GUÍA DE SUPERVIVENCIA: Cómo desengancharse de la máquina de EEUU sin volverse loco en el intento
5222
clics
Von Der Leyen quiere destruir la UE
7747
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
4924
clics
La viñeta: Títeres
más votadas
567
El presidente de RTVE vuelve a retratar a Eurovisión por tener a Israel mientras ataca Gaza, Irán y Líbano: "¿Qué valores defiende la UER?"
476
El lobby israelí usa sus tentáculos en España para declarar la guerra del relato a Sánchez
351
Colocan estatua de Trump y Jeffrey Epstein estilo Titanic en Washington
531
Ayuso anuncia que Madrid celebrará el 4 de julio en homenaje a EEUU: "El mayor 'cipayismo' que ojos humanos hayan visto"
485
Boicot a ChatGPT: la campaña contra OpenAI por sus vínculos con Trump ya suma 4 millones de desinstalaciones
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
144
clics
Familia y amigos de Robe Iniesta, indignados por el uso de su imagen en una procesión por Plasencia
Califica de «circo» el homenaje al fallecido líder de Extremoduro, con una estatua suya caracterizada como el Jesucristo de su disco 'Yo, minoría absoluta'
|
etiquetas
:
robe iniesta
,
procesión
,
indignación
12
3
2
K
280
actualidad
11 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
3
2
K
280
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#4
skaworld
*
Vista la escultura, y conociendo la obra de Robe, Extremoduro y su postura a cerca de la iglesia.... Sinceramente no entiendo donde ven "ofensa" a su figura... Y sospecho que la "ofensa" viene mas de otro sector... que no le gusta q se rian de el... y del que Extremo y Robe se reia mucho... Que intuyo q se ha quejado y por no entrar en polemicas vienen con esto pero desde luego... Yo ahi ganas de ofender a Robe? Mostrando su trabajo? Pero si hasta los artifices de la…
» ver todo el comentario
5
K
61
#7
strike5000
#4
Coincido en que no veo intención de ofender a Robe ni a sus allegados. En lo otro, en que pueda haber "una mano negra detrás" ya no entro. No era especialmente fan de Extremoduro, así que no sé hasta que punto podía levantar ampollas.
Aunque como digo no era especialmente fan de ese grupo, mi hermano sí lo era. Mi sobrina con cinco años se sabía la letra de muchas canciones, a base de escucharla en el coche con su padre, y había algunas, entre ellas la de "Jesucristo García" o la de los buitres, que sí me gustaban.
1
K
23
#10
skaworld
#7
Las burlas al clero y la jerarquia eclesiastica son comunes en su repertorio, la imagen de Robe como cristo es portada de uno de sus albumes y si bien podria meter su musica en un paraguas de "creyente" (o al menos si espiritual) si q tambien era profundamente anticlerical.
Amos es que la "ofensa" desde la postura de su obra no tiene ni pies ni cabeza...
2
K
25
#3
Albarkas
Vivo no hubieran atrevido.
2
K
59
#1
sotillo
Ya no respetan ni lo más sagrado
2
K
27
#9
laruladelnorte
Altar y carteles
Para transportarla, la subió a una mesa con ruedas y, a modo de altar, a su alrededor colocó flores amarillas. También varias personas, entre ellas el escultor, portaban carteles con títulos de sus canciones o letras, como Yo, minoría absoluta; Buitre no come alpiste o Iros todos a tomar por culo.
Pues conociendo al personaje parece un bonito homenaje,hasta a él le hubiera gustado.
1
K
22
#11
JanSolo
Eso huele que apesta. Estoy intentando ver quienes son los firmantes del comunicado y lo único que aparece es: Familia, amigos y compañeros.
Me que fueran individualmente posicionándose estas personas, pero por ahora no he encontrado nada a parte de este comunicado lanzado desde la discográfica, y por lo que conozco de la carrera de Robe no veo que se le haya faltado al respeto y me parece un homenaje que el hubiera valorado positivamente.
1
K
17
#6
DORO.C
Vaya chorrada.
1
K
14
#2
ombresaco
Es lo que pasa cuando alguien es a la vez persona y personaje
0
K
12
#5
MenéameApesta
Como mucho les hubiera dicho "iros todos a tomar por culo". Indignarse implica ser idiota.
0
K
12
#8
MoñecoTeDrapo
Esta
performance
me parece un infame acto de propaganda por parte del escultor
0
K
11
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aunque como digo no era especialmente fan de ese grupo, mi hermano sí lo era. Mi sobrina con cinco años se sabía la letra de muchas canciones, a base de escucharla en el coche con su padre, y había algunas, entre ellas la de "Jesucristo García" o la de los buitres, que sí me gustaban.
Amos es que la "ofensa" desde la postura de su obra no tiene ni pies ni cabeza...
Para transportarla, la subió a una mesa con ruedas y, a modo de altar, a su alrededor colocó flores amarillas. También varias personas, entre ellas el escultor, portaban carteles con títulos de sus canciones o letras, como Yo, minoría absoluta; Buitre no come alpiste o Iros todos a tomar por culo.
Pues conociendo al personaje parece un bonito homenaje,hasta a él le hubiera gustado.
Me que fueran individualmente posicionándose estas personas, pero por ahora no he encontrado nada a parte de este comunicado lanzado desde la discográfica, y por lo que conozco de la carrera de Robe no veo que se le haya faltado al respeto y me parece un homenaje que el hubiera valorado positivamente.