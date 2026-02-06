edición general
"Una falta de respeto a las mujeres": estudiantes varones de la Universidad de Limoges abusan de la baja menstrual [fr]

"Una falta de respeto a las mujeres": estudiantes varones de la Universidad de Limoges abusan de la baja menstrual [fr]

“Había un deseo de abordar situaciones que a veces son complicadas para algunas jóvenes”, explica una profesora. “Decidimos abrir esta posibilidad a todos los estudiantes, independientemente de su género, para evitar la estigmatización”, especifica Raphaël Jamier, vicepresidente de la Universidad; “se basaba en la confianza”. Sin embargo, en breve se dieron cuenta de que faltaban muchos estudiantes varones de su escuela de ingeniería. Ellos también se tomaban días libres y se saltaban las sesiones prácticas o tutorías.

Dakaira #1 Dakaira
Aaaah entiendo.
Entonces cuando se quejan tanto de las "ventajas" Que tenemos las perfidas mujeres, es porque nos aprovechemos del sistema porque cree el ladrón que todos son de su condición...
10 K 119
#2 Almirantecaraculo
#1 uy uy uy, podría decirse que cierto género, con escozor genital tiende a proyectar?
Esto podría aplicarse a la malvada ley de viogen y las denuncias falsas?
1 K 24
MiguelDeUnamano #9 MiguelDeUnamano
#2 "Como no tenemos la regla, que se joda quien la tiene", los machos alfa de hacendado, más blandengues y pueriles y hay que llevarles al servicio a cambiarles los pañales.
2 K 47
#16 Ovidio
#9 Decidimos abrir esta posibilidad a todos los estudiantes, independientemente de su género, para evitar la estigmatización

¿A quién se le ocurren estas gilipolleces?
2 K 27
MiguelDeUnamano #18 MiguelDeUnamano
#16 Y no te parece normal con los lloriqueos del pollaheridismo? xD
1 K 27
#29 surco
#16 Pues yo que se, igual resulta que ahora los tios tenemos derecho a menstrual mentalmente o algo.
Sin duda no justifica el fraude, pero si eres tan tonto de dar la posibilidad de que la peña se tome días libres porque si, luego no te quejes. A mi juicio los que han cometido la falta de respeto a las mujeres son los que les han dado la posibilidad a los tíos de coger la baja por tener la regla
0 K 11
Dakaira #11 Dakaira *
#2 y con o sin escozor genital no falto a mis responsabilidades porque me duele el chichi...

Aunque pensnadolo de otra forma. Quizás no estaban haciendo trampas y necesitaban esos días para ponerse tiritas en los huevos de tan gordos que los tienen arrastran por el suelo y hay que cuidarse.
1 K 19
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo
#11 ¿Pondrias la mano en el fuego porque el 100% de las mujeres que faltan lo hacen por causa justificada como tu y ninguna, ni siquiera un 1%, lo hace para aprovecharse?
0 K 19
Dakaira #24 Dakaira *
#23 y tu por que el 100% de los hombres que faltan por falta justificada (en este caso tener la regla) lo hicieron aprovechándose del sistema porque tenían los huevos gordos?
1 K 24
Atusateelpelo #26 Atusateelpelo
#24 Por supuesto que no lo haria. Porque se que en un grupo numeroso de personas siempre va a haber un numero de ellas, hombres o mujeres, que buscaran aprovecharse del sistema.
0 K 19
Dakaira #27 Dakaira
#26 ya, pero en este caso hombres...
0 K 20
Atusateelpelo #28 Atusateelpelo *
De todas formas hay algo que no termino de entender en la queja.

Permiten que el mismo permiso que tienen las mujeres por la regla lo puedan usar los hombres para no estigmatizar...
...y cuando 50 hombres (de una Universidad que segun veo tiene entre 16k y 18k alumnos) hacen uso de el...
...¿se les critica y estigmatiza?

Entonces ¿se dio la posibilidad del uso del permiso para que no se usase?

:roll:

CC #27 Te cito aqui por no repetir contestacion.
0 K 19
Alakrán_ #6 Alakrán_ *
#1 Como demuestra la noticia, a las personas que se le da la oportunidad, parte de ellas se aprovechan del sistema.
Te voy a dar una conclusión alternativa, no existen los seres de luz, así que cuidado con darle una "ventaja o facilidad" a un grupo de personas, porque parte de ese grupo va a hacer un mal uso de esa ventaja.
2 K 34
Dakaira #7 Dakaira
#6 yo pensé que tu eras un ser de luz... Gracias por pensar diferente y abrir los ojos de esta pobre woke.
Como dijo churchil "Hay que respetar otras sensibilidades"
1 K 37
Supercinexin #10 Supercinexin
#7 Es una cita de Adolf Hitler, no tergiverses :troll:
1 K 37
Dakaira #12 Dakaira
#10 ay perdón no hablo facha xD
:troll:
1 K 37
Alakrán_ #14 Alakrán_
#7 Me adulas! Pero como decía, los seres de luz no existen.
1 K 24
Dakaira #19 Dakaira
#14 pero no te tengas en tan baja autoestima, estás aquí iluminando...

:troll:
0 K 20
ur_quan_master #8 ur_quan_master
#1 es como cierto partido político que se queja de las "paguitas" y resulta que sus miembros son expertos en vivir del cuento
0 K 12
Dakaira #17 Dakaira
#8 yo creo que no lo estamos entendiendo... Tiene que haber una cosa neolibertina que se nos escapa.
0 K 20
Brimstone #22 Brimstone
Pues tiene fácil solución, solo se necesitan tres cosas en el tablón de anuncios de la universidad: Un anuncio de la derogación de la baja por menstruación. Una lista de los estudiantes masculinos que la han usado. Una caja de cuchillos oxidados.
1 K 29
Torrezzno #4 Torrezzno
hecha la ley hecha la trampa
1 K 27
Pertinax #3 Pertinax
Nos estamos volviendo gilipollas.
1 K 26
Supercinexin #13 Supercinexin
#3 Y estos son los estudiantes universitarios. Imagínate cómo serán los efeperos. Y los que se dejaron el instituto para fumar porros, ni te cuento.

Normal que Le Pen arrase en las elecciones. Menudo país.
1 K 37
#15 Ovidio
#3 El wokismo es lo que tiene
4 K 5
EGraf #21 EGraf
> independientemente de su género
esto pasa por esa manía estúpida de negar que género y sexo son cosas diferentes. Podrás ser del género que quieras, pero no vas a menstruar si no eres de sexo femenino... ¿que sentido tiene atar una baja por una realidad biológica al género?
1 K 20
yabumethod #5 yabumethod *
Pues me suscita algunas dudas el articulo. ¿Se acogen para saltarse las clases o porque es una baja mas fácil de justificar que el resto? Porque si es lo primero no veo porque no iban a buscar otra excusa al médico como migrañas por ejemplo. Y si es lo segundo pues lo veo hasta bien, si tienes que pasar por un infierno burocrático para no perder la evaluación continua pues bien hecho irte a lo fácil siempre que de verdad no puedas ir.

50 personas, 100 días en 3 meses. No me parece mucho como para llamar a esto "abuso".
1 K 20
Esfingo #20 Esfingo
¿Como se autopercibían?
1 K 16
Enero2025 #25 Enero2025
Me parece de un asqueroso y recalcitrante machismo que solo se insinúe la idea de que se suponga su género por que no puedan menstruar, culpando a los hombres, asco y vergüenza.
1 K 16

