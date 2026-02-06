"Una falta de respeto a las mujeres": estudiantes varones de la Universidad de Limoges abusan de la baja menstrual [fr]

“Había un deseo de abordar situaciones que a veces son complicadas para algunas jóvenes”, explica una profesora. “Decidimos abrir esta posibilidad a todos los estudiantes, independientemente de su género, para evitar la estigmatización”, especifica Raphaël Jamier, vicepresidente de la Universidad; “se basaba en la confianza”. Sin embargo, en breve se dieron cuenta de que faltaban muchos estudiantes varones de su escuela de ingeniería. Ellos también se tomaban días libres y se saltaban las sesiones prácticas o tutorías.
Entonces cuando se quejan tanto de las "ventajas" Que tenemos las perfidas mujeres, es porque nos aprovechemos del sistema porque cree el ladrón que todos son de su condición...
Esto podría aplicarse a la malvada ley de viogen y las denuncias falsas?
¿A quién se le ocurren estas gilipolleces?
Sin duda no justifica el fraude, pero si eres tan tonto de dar la posibilidad de que la peña se tome días libres porque si, luego no te quejes. A mi juicio los que han cometido la falta de respeto a las mujeres son los que les han dado la posibilidad a los tíos de coger la baja por tener la regla
Aunque pensnadolo de otra forma. Quizás no estaban haciendo trampas y necesitaban esos días para ponerse tiritas en los huevos de tan gordos que los tienen arrastran por el suelo y hay que cuidarse.
Permiten que el mismo permiso que tienen las mujeres por la regla lo puedan usar los hombres para no estigmatizar...
...y cuando 50 hombres (de una Universidad que segun veo tiene entre 16k y 18k alumnos) hacen uso de el...
...¿se les critica y estigmatiza?
Entonces ¿se dio la posibilidad del uso del permiso para que no se usase?
CC #27 Te cito aqui por no repetir contestacion.
Te voy a dar una conclusión alternativa, no existen los seres de luz, así que cuidado con darle una "ventaja o facilidad" a un grupo de personas, porque parte de ese grupo va a hacer un mal uso de esa ventaja.
Como dijo churchil "Hay que respetar otras sensibilidades"
Normal que Le Pen arrase en las elecciones. Menudo país.
esto pasa por esa manía estúpida de negar que género y sexo son cosas diferentes. Podrás ser del género que quieras, pero no vas a menstruar si no eres de sexo femenino... ¿que sentido tiene atar una baja por una realidad biológica al género?
50 personas, 100 días en 3 meses. No me parece mucho como para llamar a esto "abuso".