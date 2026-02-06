"Una falta de respeto a las mujeres": estudiantes varones de la Universidad de Limoges abusan de la baja menstrual [fr]

“Había un deseo de abordar situaciones que a veces son complicadas para algunas jóvenes”, explica una profesora. “Decidimos abrir esta posibilidad a todos los estudiantes, independientemente de su género, para evitar la estigmatización”, especifica Raphaël Jamier, vicepresidente de la Universidad; “se basaba en la confianza”. Sin embargo, en breve se dieron cuenta de que faltaban muchos estudiantes varones de su escuela de ingeniería. Ellos también se tomaban días libres y se saltaban las sesiones prácticas o tutorías.