El falseamiento de las estadísticas o cómo atribuir a las mujeres delitos que no han cometido

Desde hace cuatro años está ocurriendo un extraño fenómeno en Cataluña: ha aumentado más de un 2.000% el número de mujeres detenidas o investigadas por delitos de agresión sexual con penetración. De hecho, en el año 2024, de las 428 mujeres investigadas por agresión sexual en España, 325 lo fueron en Cataluña. Este cambio se está produciendo desde el año 2020, cuando el Ministerio del Interior comenzó a incorporar los datos aportados por los Mossos d’Esquadra.

Torrezzno #7 Torrezzno
Ahora las estadísticas son machistas. donde vamos a parar
#9 intotheflow
#7 Es un comentario curioso para un caso de negligencia administrativa grave: "(Fruto de este proceso de verificación, se ha constatado que ha habido un error informático en el proceso de recuento de los roles de las diferentes personas relacionadas con un mismo procedimiento policial, hecho que provocaba que erróneamente se contaran como autoras a personas que no lo eran.)
Es decir, que el Departamento de Interior lleva cuatro años contando como autoras a personas que, en realidad, eran víctimas, testigos o denunciantes de una agresión sexual."
juvenal #4 juvenal
Me da que todas estas estadísticas tienen poco credibilidad y que también se ven condicionadas por cambios en la consideración de los delito a lo largo de los años. Por ejemplo, me resulta totalmente inverosímil que en el año 2019 sólo hubiera en toda Cataluña 3 agresiones sexuales con penetración. No tiene sentido.
#2 Txominagirre
La respuesta de la Generalitat de Catalunya ha sido que el motivo real ha sido mera incompetencia. No es porque hubiera tanto varón violador inscrito como mujer. Al menos no todos ellos. También ha contestado que no puede distinguir el sexo real de los individuos del sexo registral que consta en su documento de identidad.
Cabre13 #10 Cabre13
#2 Fruto de este proceso de verificación, se ha constatado que ha habido un error informático en el proceso de recuento de los roles de las diferentes personas relacionadas con un mismo procedimiento policial, hecho que provocaba que erróneamente se contaran como autoras a personas que no lo eran.)

Es decir, que el Departamento de Interior lleva cuatro años contando como autoras a personas que, en realidad, eran víctimas, testigos o denunciantes de una agresión sexual

Es curioso que el meneo detalle la incompetencia y el error pero tú prefieras saltar por encima cómo si no lo hubieses leído.
#12 Txominagirre
#10 Lo he leído todo. Incluida la parte en que delitos cometidos por algunos varones hoy día pueden ser contabilizados como cometidos por mujeres, y sus autores enviados a módulos de mujeres.
Robus #1 Robus *
Mmmm...

Poco después se publicaba que esta mujer era, de hecho, un hombre y que, según la prensa, había sido ingresado en el módulo de mujeres de la prisión de Mas d’Enric.

Si miramos la propia noticia que enlaza:

Al final resultó que la presunta autora del crimen era en realidad una mujer trans, es decir, un hombre biológico.

Quizás hay algo de noticia encima de tanta transfobia, pero, al menos a mi, no me apetece leer lo que opina este tipo de gente.
Quel #3 Quel
#1 ¿Decir "mujer trans" es transfobia?
Robus #5 Robus
#3 Decir que no es una mujer, sí.
Quel #11 Quel
#5 ¿ Per es una mujer trans o no lo es ? ¿ Es un hombre biológico o no le es ?
Nylo #13 Nylo
#1 definitivamente es un pelín tránsfoba la noticia. Esta cita cerca del final es de traca:

"Queremos saber cuántos hombres con el sexo registral falsificado gracias a las leyes trans están siendo registrados como mujeres agresoras sexuales."

Pero en cualquier caso es irrelevante para aquello de lo que se queja, ya que las autoridades reconocieron que el incremento estadístico se debió a errores en el procesamiento de los datos, y no que hubiese "mujeres trans"…   » ver todo el comentario
denocinha #6 denocinha
Hay un péndulo volviendo a toda velocidad y un montón de gente que no se está apartando
SegarroAmego #8 SegarroAmego
El heteropatriarcado opresor!!!!
