El falseamiento de las estadísticas o cómo atribuir a las mujeres delitos que no han cometido

Desde hace cuatro años está ocurriendo un extraño fenómeno en Cataluña: ha aumentado más de un 2.000% el número de mujeres detenidas o investigadas por delitos de agresión sexual con penetración. De hecho, en el año 2024, de las 428 mujeres investigadas por agresión sexual en España, 325 lo fueron en Cataluña. Este cambio se está produciendo desde el año 2020, cuando el Ministerio del Interior comenzó a incorporar los datos aportados por los Mossos d’Esquadra.
Es decir, que el Departamento de Interior lleva cuatro años contando como autoras a personas que, en realidad, eran víctimas, testigos o denunciantes de una agresión sexual."
Es curioso que el meneo detalle la incompetencia y el error pero tú prefieras saltar por encima cómo si no lo hubieses leído.
Poco después se publicaba que esta mujer era, de hecho, un hombre y que, según la prensa, había sido ingresado en el módulo de mujeres de la prisión de Mas d’Enric.
Si miramos la propia noticia que enlaza:
Al final resultó que la presunta autora del crimen era en realidad una mujer trans, es decir, un hombre biológico.
Quizás hay algo de noticia encima de tanta transfobia, pero, al menos a mi, no me apetece leer lo que opina este tipo de gente.
"Queremos saber cuántos hombres con el sexo registral falsificado gracias a las leyes trans están siendo registrados como mujeres agresoras sexuales."
Pero en cualquier caso es irrelevante para aquello de lo que se queja, ya que las autoridades reconocieron que el incremento estadístico se debió a errores en el procesamiento de los datos, y no que hubiese "mujeres trans"… » ver todo el comentario