El falseamiento de las estadísticas o cómo atribuir a las mujeres delitos que no han cometido

Desde hace cuatro años está ocurriendo un extraño fenómeno en Cataluña: ha aumentado más de un 2.000% el número de mujeres detenidas o investigadas por delitos de agresión sexual con penetración. De hecho, en el año 2024, de las 428 mujeres investigadas por agresión sexual en España, 325 lo fueron en Cataluña. Este cambio se está produciendo desde el año 2020, cuando el Ministerio del Interior comenzó a incorporar los datos aportados por los Mossos d’Esquadra.