La falacia de los “comunistas con iPhone”: una refutación desde el marxismo

El marxismo no se opone a que una persona posea bienes de consumo, como un teléfono, ropa o un coche. Lo que cuestiona es la acumulación de medios de producción y riqueza que permiten a una clase explotar a otra. Un comunista puede tener un iPhone comprado con el fruto de su trabajo, porque no se trata de un medio de producción que explote la fuerza de trabajo ajena. El problema no es que alguien tenga un teléfono, sino que un grupo de capitalistas posea las fábricas donde se producen esos teléfonos y se enriquezca explotando a los trabajadores
Si el que trabaja tiene un IPhone o un coche caro, ya es cosa de como se administra y de lo que hace con su dinero, pero no es una cuestión ideológica.
La cuestión es que si le importa más ese debate que la realidad social, igual tan comunista no es.
Cuando había comunistas, estos se dedicaban a trabajar por el comunismo. No a defender el buen nombre de los comunistas.
Vivimos en la era de las políticas identitarias, donde la gente cree que es comunista por defender que los comunistas son buenos o que está bien ser comunista, o que un comunista puede ir de mariscadas. Eso no es ser comunista, eso es ser un bocazas.
Lo mismo con otras ideologías o causas. Si crees que algo es justo, trabaja por ello, en vez de regodearte en una identificación con ese algo y pretender ser mejor que los demás.
No son los que se consideran comunistas los que suelen empezar estos debates.