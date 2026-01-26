¿La factura con IVA o sin IVA? Quién gana con esa historia y qué gana cada cual

De vez en cuando vulevo a leer sobre este tema, aquí y en otro sitios, y me hace gracia que se atribuya esta práctica a la avaricia de los autónomos, cuando un rápido análisis nos muestra que el reparto del beneficio va por otro camino, a lo mejor no tan florido como el que mucyha gente espera.

Vamos a ese rápido análisis, en el entendido de que hay muchas posibilidades.

Abuela Juana. Pensionista. Tiene un atasco en el desagüe de la cocina. Llama a fontanero Manolo. Tras uso de unos cuantos productos químicos, y un alambre desatascador, importe total del trabajo, 100€.

El fontanero Manolo, le pregunta si quiere la factura con IVA o sin IVA.

Caso 1: Con IVA.

Manolo emite una factura de 100€+21% de IVA. Total 121€. La abuela Juana paga 121 €.

Al final del trimestre, Manolo paga a Hacienda 21 € de IVA e incluye en sus ingresos los 100€ del principal. Como entre unas cosas y otras, deduciendo gastos y demás, Manolo paga un 25% de IRPF, Manolo va a ingresar 25+21€ a Hacienda por esta factura. 46€

Juana pagó 121.

Manolo se quedó con 75.

Hacienda se llevó 46.

Caso 2. Sin IVA

Juana le da a Manolo dos billetes de 50, se saludan, y cada uno s eva por su lado.

Manolo no declara esta actividad. El coste de los productos químicos, de la furgoneta y del desplazamiento, los carga a otros trabajos donde sí haga factura.

Manolo no incorpora estos 100€ a su IRPF.

Por tanto, el estado final de la cuestón, es el siguiente:

Juana pagó 100. Se ha ahorrado 21.

Manolo se quedó con 100 (se ha quedado 25 que podrían llegar a ser 30 o algo más si e sun tío con mucho éxito)

Hacienda no ve un puto duro y pierde 46 € en esta operación.

Conclusión:

Ya sé que a todos os encanta culpar a Manolo y no a la abuela Juana, pero no están muy lejos el uno del otro en lo que sacan de la jugada.

El otro tema que es interesante observar es que legalmente, en una operación de 100€, Hacienda se lleva 46. Y a veces, la gente se resiste...