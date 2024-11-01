edición general
7 meneos
18 clics
La factura de la inflación: cómo la subida del IPC está mermando los bolsillos de los mayores

La factura de la inflación: cómo la subida del IPC está mermando los bolsillos de los mayores

Vivienda, energia, alimentación y medicamentos son productos y servicios a los que más dinero destinan los mayores y que han subido por encima del IPC

| etiquetas: inflación , ipc , personas mayores
6 1 0 K 65 actualidad
9 comentarios
6 1 0 K 65 actualidad
#1 Tok_Tok
Menos mal que no estan congeladas las pensiones..... O limitadas a un 0,25%
2 K 35
O.OOЄ #3 O.OOЄ
#1 Como sí que lo están los salarios de los funcionarios
0 K 10
#7 Tok_Tok
#3 Depende del año. Ahora mismo, sin subida en 2025. Se les incauto una paga extra ilegalmente, se les eliminaron los "moscosos", y muchas otras troperias. Sin contar que había una precariedad galopante entre interinos y laborales en "fraude de ley"
0 K 8
Findeton #2 Findeton *
Recordemos que son los políticos, exclusivamente, los que crean inflación. La inflación es algo opcional, no tiene por qué haber y los políticos han decidido crear inflación.
0 K 9
#4 sorecer
#2 jajajajajajajajjaa
0 K 10
Findeton #5 Findeton
#4 Inflación del dólar en el siglo XIX: negativa, -33%.
0 K 9
Dragstat #6 Dragstat *
#2 es que la inflación es buena para el que compra en el presente y se endeuda frente al que compra en el futuro y tiene ahorros. Y como el mantra es endeudarse hasta las cejas y ya se las apañarán en el futuro. Encima ha funcionado hasta el día de hoy ...
0 K 20
#8 BoosterFelix
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y…   » ver todo el comentario
0 K 9
#9 BoosterFelix
#8 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
0 K 9

menéame