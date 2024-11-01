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Los fabricantes de fertilizantes en España tienen existencias para “dos o tres meses”

Los fabricantes de fertilizantes en España tienen existencias para “dos o tres meses”

Los fabricantes de fertilizantes que operan en España han confirmado que actualmente disponen de existencias suficientes para abastecer al sector agrario, aunque advierten de la creciente preocupación por las consecuencias que el conflicto en Oriente Medio puede tener sobre el suministro de materias primas esenciales.

| etiquetas: irán , fertilizantes , españa , campo , agricultura
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8 comentarios
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estemenda #2 estemenda
"Si la mierda fuera oro, mi culo sería un tesoro"
Hala venga, todos a cagar en bolsas :troll:
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
#2 en españa sobra mierda xD
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LinternaGorri #4 LinternaGorri
#2 en realidad no funciona así. Nuestros excrementos son malos hasta para abonar.
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josde #6 josde
#4 Pero tenemos cerdos,caballos, vacas.
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estemenda #7 estemenda
#4 Es sabido que las chinampas de Tenochtitlán se abonaban con heces humanas, al no tener ganado que cumpliera ese papel.
En cualquier caspo el estiércol animal necesita pasar por una fase de fermentación que elimina patógenos y además atenúa su mal olor.
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pitercio #5 pitercio
Somos una potencia mundial en granjas de cerdos y madera quemada. Y en lugar de fermentar, mezclar y compostar la mierda con serrín, lo usamos todo para contaminar el agua potable y de riego.
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#8 exeware
#5 no es lo mismo
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oceanon3d #1 oceanon3d
Hay que bombardear.... Whasinton de una puta vez. Todos juntos podemos.
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menéame