Los fabricantes de fertilizantes en España tienen existencias para “dos o tres meses”

Los fabricantes de fertilizantes que operan en España han confirmado que actualmente disponen de existencias suficientes para abastecer al sector agrario, aunque advierten de la creciente preocupación por las consecuencias que el conflicto en Oriente Medio puede tener sobre el suministro de materias primas esenciales.
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Hala venga, todos a cagar en bolsas
En cualquier caspo el estiércol animal necesita pasar por una fase de fermentación que elimina patógenos y además atenúa su mal olor.