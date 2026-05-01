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Fabricado en España y precio de derribo: la peor pesadilla del Renault 5 se llama Leapmotor B03

El Leapmotor B03, fabricado en Figueruelas en 2027, llegará como un utilitario eléctrico del segmento B destinado a competir con el Renault 5, Citroën ë-C3 y FIAT Grande Panda, Cupra Raval o VW Polo. Ofrecerá dos potencias (95 y 122 CV) y autonomías estimadas de 300 a 400 km WLTP. Con 4,20 metros de largo, será uno de los modelos más grandes de su categoría. Tras el agresivo precio de los B05 y B10, se espera que parta de unos 20.000 euros antes de ayudas, convirtiéndose en una amenaza seria para los eléctricos europeos, que valen bastante más

| etiquetas: leapmotor , b03 , electrico , figueruelas
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9 comentarios
3 1 0 K 51 actualidad
#6 Pixmac *
¿Por qué mencionan al Renault 5? El comprador del Renault 5 no visitará un concesionario Leapmotor para ver el B03 y viceversa. Hay cerca de 28cm de diferencia entre ambos modelos, demasiado para interesar a las mismas personas, y sin contar los gustos a nivel estético. El Renault 4 sería mayor competencia por dimensiones.
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EsUnaPreguntaRetórica #7 EsUnaPreguntaRetórica
#6 Hay cerca de 28cm de diferencia entre ambos modelos

Sinceramente, me parece una chorrada.
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gelatti #2 gelatti
¿Fabricado o ensamblado?
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#1 tropezon
El VW Polo lo ha puesto a 31000, y es un clase B.

Este se espera por 10000 menos
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Duke00 #4 Duke00
Según entiendo del WV Polo solo han sacado la versión cara, siendo la versión básica de unos 25 000 €. Lo mismo hicieron con el R5 cuando salió y no me extrañaría que hagan lo mismo con el B03 cuando salga.
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#5 kaos_subversivo
Aquí la versión moderna del copa turbo

www.renault.es/electricos/r5-turbo-3e.html
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ElBeaver #3 ElBeaver
Luce algo anticuado y poco original; ojalá sea económico y sencillo de reparar.
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Bilardezz #9 Bilardezz
esteticamente parece el coche que todos dibujamos de pequeños... no hay estilo ni regalao. prefiero los europeos mil veces
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Fran_Ramos #8 Fran_Ramos
20k es precio de derribo?

Para el hijo del ministro ... Quizás.
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menéame