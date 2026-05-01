Fabricado en España y precio de derribo: la peor pesadilla del Renault 5 se llama Leapmotor B03

El Leapmotor B03, fabricado en Figueruelas en 2027, llegará como un utilitario eléctrico del segmento B destinado a competir con el Renault 5, Citroën ë-C3 y FIAT Grande Panda, Cupra Raval o VW Polo. Ofrecerá dos potencias (95 y 122 CV) y autonomías estimadas de 300 a 400 km WLTP. Con 4,20 metros de largo, será uno de los modelos más grandes de su categoría. Tras el agresivo precio de los B05 y B10, se espera que parta de unos 20.000 euros antes de ayudas, convirtiéndose en una amenaza seria para los eléctricos europeos, que valen bastante más