FAA de EEUU emite alerta de peligro sobre espacio aéreo de Venezuela

FAA de EEUU emite alerta de peligro sobre espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aerolíneas y pilotos estadounidenses sobre riesgos crecientes en el espacio aéreo venezolano, específicamente en la Región de Vuelo de Maiquetía. Según se indica en un comunicado oficial, desde septiembre de 2025 se ha detectado un aumento en las interferencias de los sistemas de navegación satelital (GNSS) y una mayor actividad militar por parte de las fuerzas armadas de Venezuela.

Kantinero #3 Kantinero
Hay que desviar la atención de los asuntos internos, ICE en plan juventudes hitlerianas, papeles de Epstein, corrupción bursátil, amnistía a golpistas etc..... lo normal en las derechas........
SeñorPresunciones #6 SeñorPresunciones
#3 Estafas con criptomonedas, utilización de la casa blanca como plataforma publicitaria de marcas de coches, colonias y negocios personales del presidente...
#4 drstrangelove
Advierten que se puede venir un ataque democratizador a bombazo limpio sobre Venezuela.
calde #5 calde
#4 De hecho, sólo con lanzar la alerta, ya están jodiendo a los venezolanos. No les hace falta disparar ni una bala para hundir al país. Y es lo que llevan haciendo ya décadas, en Venezuela, Cuba, ...
powernergia #2 powernergia
Los americanos alertan del peligro que suponen los venezolanos en su propio país.
