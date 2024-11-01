FAA de EEUU emite alerta de peligro sobre espacio aéreo de Venezuela

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia a las aerolíneas y pilotos estadounidenses sobre riesgos crecientes en el espacio aéreo venezolano, específicamente en la Región de Vuelo de Maiquetía. Según se indica en un comunicado oficial, desde septiembre de 2025 se ha detectado un aumento en las interferencias de los sistemas de navegación satelital (GNSS) y una mayor actividad militar por parte de las fuerzas armadas de Venezuela.