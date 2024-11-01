Un F-35 holandés derriba un dron ruso y muestra su marca de derribo [ING]

Un F-35A de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos (RNLAF) recibió la marca de abatimiento de un dron tras derribar un dron ruso durante la incursión en el espacio aéreo polaco del 9 al 10 de septiembre. El incidente, en el que unos 23 drones cruzaron de Bielorrusia a Polonia, activó una Alerta de Reacción Rápida en toda la OTAN y fue descrito por los líderes polacos como un "caso de ataque sin precedentes" en territorio de la OTAN. El ataque fue llevado a cabo por un F-35A del 313.º Escuadrón, desplegado en Polonia.