Un F-35 holandés derriba un dron ruso y muestra su marca de derribo [ING]

Un F-35A de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos (RNLAF) recibió la marca de abatimiento de un dron tras derribar un dron ruso durante la incursión en el espacio aéreo polaco del 9 al 10 de septiembre. El incidente, en el que unos 23 drones cruzaron de Bielorrusia a Polonia, activó una Alerta de Reacción Rápida en toda la OTAN y fue descrito por los líderes polacos como un "caso de ataque sin precedentes" en territorio de la OTAN. El ataque fue llevado a cabo por un F-35A del 313.º Escuadrón, desplegado en Polonia.

Dene #2 Dene
Cuanto dinero ha costado adquirir y mantener en vuelo el F35 y la munición frente al coste del dron? porque me da que, en la guerra económica, Rusia gana de lejos
3
placeres #4 placeres *
#2 .. Creo que holanda definitivamente se puede permitir sacar de paseo un F35 para enviar una señal más clara a los Rusos.

Si estos quieren seguir con sus jueguecitos simperialistas ya se usarán medios más baratos para eliminar toda la morralla rusa

Nota. Creo que los drones tuvieron un problema de geolocalización (Ya sea por un bug o guerra electrónica) y se pasaron del objetivo entrando en Polonia por accidente y que la OTAN esta usando este incidente para su propaganda, pero los rusos deberían tener más cuidadoso y no dar mas argumentos a los pro-belicistas.
1
cosmonauta #5 cosmonauta
#2 Eso mismo dicen los ultraliberales.
0
oricha_1 #6 oricha_1
#2 El mismo dinero que cuesta mantenerse independiente y no invadido por un pais dictatorial como Rusia. Y sale barato oye :-D
0
#9 soberao
#6 Esto es solo propaganda de la OTAN cuando ante un enjambre de drones un F35 no sirve para nada. La OTAN está desnuda en el desarrollo de drones y la defensa contra ellos y se está gastando el dinero en caros F35 que contra drones no sirven.
0
oricha_1 #11 oricha_1
#9 cuando ante un enjambre de drones un F35 no sirve para nada.
Tienes razón a medias. Pero mientras dictaduras como rusias sigan usando drones , tenemosque defendernos y evitar que esos drones entres a paises libres independientes.

Se te ocurre algo mas para evitar la invasion del espacio aereo de paises como Rusia
0
#7 ombresaco *
#2 La cuenta económica que habría que hacer es que los medios de defensa son muucho más caros que los de ataque, y que los señuelos son baratísimos. Mandar un montón de drones a Rusia, Israel, Irán, Qatar, Polonia (y que solo un % lleve carga efectiva)... es mucho más barato que el sistema de defensa que tiene que derribar a todos.
0
#8 lordban
#2 Una cosa es hostigar, otra atacar y otra defender. Holanda también puede enviar drones si quiere hostigar, pero en este caso está defendiendo su espacio aéreo y para ello de momento aún se debe usar un caza.
0
Enésimo_strike #10 Enésimo_strike
#2 ha sido único vuelo de ese F35, solo se pueden usar una vez
0
BARCEL0NÍ #3 BARCEL0NÍ
Pero pobres rusos, siempre atribuyéndoles los asesinatos con Plutonio de disidentes, los drones que caen en el lado equivocado, los hombrecitos verdes que invaden paises!!

Putin es un ser de luz que nunca haría eso.
2
ipanies #1 ipanies
Hay más aves con marcas de derribo de F-35 que F-35 con marcas de derribo de drones :troll:
2

