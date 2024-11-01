Un F-35 holandés derriba un dron ruso y muestra su marca de derribo [ING]

Un F-35A de la Real Fuerza Aérea de los Países Bajos (RNLAF) recibió la marca de abatimiento de un dron tras derribar un dron ruso durante la incursión en el espacio aéreo polaco del 9 al 10 de septiembre. El incidente, en el que unos 23 drones cruzaron de Bielorrusia a Polonia, activó una Alerta de Reacción Rápida en toda la OTAN y fue descrito por los líderes polacos como un "caso de ataque sin precedentes" en territorio de la OTAN. El ataque fue llevado a cabo por un F-35A del 313.º Escuadrón, desplegado en Polonia.
| etiquetas: f35 , holanda , dron , derribo , rusia , otan
Si estos quieren seguir con sus jueguecitos simperialistas ya se usarán medios más baratos para eliminar toda la morralla rusa
Nota. Creo que los drones tuvieron un problema de geolocalización (Ya sea por un bug o guerra electrónica) y se pasaron del objetivo entrando en Polonia por accidente y que la OTAN esta usando este incidente para su propaganda, pero los rusos deberían tener más cuidadoso y no dar mas argumentos a los pro-belicistas.
Tienes razón a medias. Pero mientras dictaduras como rusias sigan usando drones , tenemosque defendernos y evitar que esos drones entres a paises libres independientes.
Se te ocurre algo mas para evitar la invasion del espacio aereo de paises como Rusia
Putin es un ser de luz que nunca haría eso.