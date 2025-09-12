edición general
18 meneos
38 clics
"El F-35 es el avión de la dependencia europea de Estados Unidos" [fr]

"El F-35 es el avión de la dependencia europea de Estados Unidos" [fr]

L'Express: Este libro sobre el F-35 estadounidense se titulaba " Un avión para dominarlos a todos" . ¿A qué se refiere? Joseph Henrotin: Antes de la historia militar, un sistema humano estaba integrado con las fuerzas de un país extranjero. Una vez operativa, la dependencia de Estados Unidos es estructural, por lo que las buenas relaciones serán cruciales...

| etiquetas: eeuu , europa , defensa , dependencia
17 1 0 K 375 politica
14 comentarios
17 1 0 K 375 politica
Comentarios destacados:      
#7 Mustela
"Como cualquier sistema informático, necesita actualizaciones periódicas, a través de descargas en forma de suscripciones (¡por una tarifa!) A los servidores basados en los Estados Unidos."

Madre de Dios la que os han liado...
3 K 60
rogerius #8 rogerius *
#7 (Veo que ya comentas lo de la suscripción). Producto de un programa diseñado en la década de 1990 y cuyo primer vuelo, como prototipo, data de 2006. Un motor al que le falta potencia, piezas que al sustituirse siguen siendo propiedad de los USA, actualizaciones de software que hay que pagar —¿suscripción anual?—, lento, complejo, dependiente… vamos, lo que se dice un chollo. :-|
Me reiría pero no tiene gracia. :-P
3 K 46
calde #3 calde *
No comprar ese avión es la mejor forma de que no puedan mantener su hegemonía en las siguientes generaciones de cazas, tanques, barcos, satélites, ....

Necesitamos más igualdad militar en el mundo si queremos tener un mundo más democrático. Por voluntad propia de los usanos está claro que nunca llegará.
4 K 52
#6 soberao
#3 Que le pregunten a Dinamarca lo bien que le ha salido la compra y lo preparados que están ante una eventual invasión de Groenlandia.
9 K 143
Gry #10 Gry
#6 Por algún motivo los daneses llevan como un año comprando todo lo no-americano disponible y hasta regalando a Ucrania sus armas estadounidenses. :roll:

Por ejemplo:;
www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/flash-news-denmark-to-stre
www.defensenews.com/global/europe/2025/09/12/denmark-picks-french-ital
1 K 20
#11 soberao
#10 No creo que los F35 los regalen a Ucrania además que no solo son los aviones sino el programa de reparaciones y actualizaciones que va con la compra. En octubre encargaron 16 F35 más, lo que hace un total de 43 F35 que dependen de EE.UU para que puedan seguir volando y que no les van a servir en el caso de una eventual invasión de Groenlandia por parte del aliado de la OTAN. www.fmn.dk/en/news/2025/denmark-to-acquire-16-additional-f-35-fighter-
1 K 18
Free_palestine #12 Free_palestine
#10 pues anda que lo lleva claro Dinamarca, como para fiarse de los franceses :palm:

vm.tiktok.com/ZNRff4KeC/
0 K 20
Supercinexin #9 Supercinexin
#3 La corrupción intrínseca de los sistemas capitalistas, más corruptos cuanto más a la derecha es su Gobierno, arregla enseguida esas cosillas que mencionas.

Unos buenos maletines al político facha de turno y ya lo tienen.
1 K 22
emmett_brown #2 emmett_brown
#0 indica que es en francés
3 K 42
#4 Nasser
#2 tienes razón, con el traductor automático no lo tomé en cuenta. Gracias.
1 K 18
ur_quan_master #13 ur_quan_master
F35...
Por el culo te la hinco.
1 K 32
#5 AlexGuevara
Ya te digo...otra troleada histórica de los USA a Europa
1 K 26
#1 Nasser
Disponible en modo lectura
0 K 7
josde #14 josde
#1 Modo lectura en un idioma que no domina mucha gente ya.
0 K 20

menéame