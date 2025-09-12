"El F-35 es el avión de la dependencia europea de Estados Unidos" [fr]

L'Express: Este libro sobre el F-35 estadounidense se titulaba " Un avión para dominarlos a todos" . ¿A qué se refiere? Joseph Henrotin: Antes de la historia militar, un sistema humano estaba integrado con las fuerzas de un país extranjero. Una vez operativa, la dependencia de Estados Unidos es estructural, por lo que las buenas relaciones serán cruciales...
| etiquetas: eeuu , europa , defensa , dependencia
Madre de Dios la que os han liado...
Me reiría pero no tiene gracia.
Necesitamos más igualdad militar en el mundo si queremos tener un mundo más democrático. Por voluntad propia de los usanos está claro que nunca llegará.
Por ejemplo:;
www.armyrecognition.com/news/army-news/2025/flash-news-denmark-to-stre
www.defensenews.com/global/europe/2025/09/12/denmark-picks-french-ital
vm.tiktok.com/ZNRff4KeC/
Unos buenos maletines al político facha de turno y ya lo tienen.
Por el culo te la hinco.