"El F-35 es el avión de la dependencia europea de Estados Unidos" [fr]

L'Express: Este libro sobre el F-35 estadounidense se titulaba " Un avión para dominarlos a todos" . ¿A qué se refiere? Joseph Henrotin: Antes de la historia militar, un sistema humano estaba integrado con las fuerzas de un país extranjero. Una vez operativa, la dependencia de Estados Unidos es estructural, por lo que las buenas relaciones serán cruciales...