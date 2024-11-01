Eyaculación precoz: la app de autoayuda que dobla el tiempo en la cama sin pastillas ni visitas al médico

Una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada por la Universidad de Marburgo y la Facultad de Medicina de Heidelberg (ambas en Alemania) para abordar las causas psicológicas subyacentes de la eyaculación precoz puede mejorar significativamente la vida sexual y retrasar la eyaculación, al tiempo que ofrece una manera de reducir el estigma en torno a la afección, dicen los investigadores.