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Eyaculación precoz: la app de autoayuda que dobla el tiempo en la cama sin pastillas ni visitas al médico

Eyaculación precoz: la app de autoayuda que dobla el tiempo en la cama sin pastillas ni visitas al médico

Una aplicación para teléfonos inteligentes diseñada por la Universidad de Marburgo y la Facultad de Medicina de Heidelberg (ambas en Alemania) para abordar las causas psicológicas subyacentes de la eyaculación precoz puede mejorar significativamente la vida sexual y retrasar la eyaculación, al tiempo que ofrece una manera de reducir el estigma en torno a la afección, dicen los investigadores.

| etiquetas: eyaculación precoz , app
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10 comentarios
2 1 0 K 26 tecnología
MIrahigos #5 MIrahigos
¿Cuanto es el doble de 0? Pues eso, antes de leeros esta noticia deberías encontrar una pareja donde meter vuestras pichitas.
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#3 OTANASIA
Si además del tiempo dobla el espacio, podemos estar seguros de que eyaculamos en un agujero negro.
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#1 Pivorexico
Mierdaaaaa haaa uf
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Arzak_ #2 Arzak_
Como se llama la app, es para un amigo. :roll:
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#6 marcotolo *
recuerdo el consejo de un amigo,
lo mejor para eso es salir pajeado de casa a una cita
xD xD xD
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Arzak_ #7 Arzak_
#6 y mientras estás en el ajetreo hacer mentalmente multiplicaciones de 4 x 4 dígitos o más. 8-D
1 K 23
#8 marcotolo
#7 pues algo asi nos contaba tb xD
la verdad es que este tio de chaval tenia unas teorias muy graciosas
xD xD xD
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volandero #9 volandero
Soy andaluz, si doblo el tiempo en la cama ya no me levanto.
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mmpulido #10 mmpulido
No hay nada como estar mirando el movil para retrasar lo que sea...
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menéame