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Extremeños de primera y de segunda

Extremeños de primera y de segunda

El PP de María Guardiola acepta gobernar con el programa más xenófobo de Vox, que contiene medidas de dudosa legalidad.

| etiquetas: editorial , extremadura , maría guardiola
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5 comentarios
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pax0r #1 pax0r
Aquí un listado de las medidas:

Inmigración
Oposición a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. (El Español)
Promoción de acuerdos con países de origen para facilitar repatriaciones y retorno de menores no acompañados con sus padres. (El Español)
No se habilitará ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales ni se ampliarán plazas en los existentes. (El Español)
Prohibición del burka en espacios públicos. (El Español)
Eliminación…   » ver todo el comentario
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makinavaja #2 makinavaja
Aragón, Castilla LM, Andalucia... id calentando que salis!!!! :troll: :troll: :troll:
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Budgie #4 Budgie
Hay varias que son inconstitucionales:
*Eliminación de clases de árabe y cultura marroquí
*Acceso a ayudas, subvenciones y prestaciones públicas inspirado en un principio de "prioridad nacional"
Otras van contra leyes de un rango superior como esta
*Alineación de políticas con los principios de la Ley de Concordia, incluyendo la protección de patrimonio como la Cruz de los Caídos.
Y luego está la magia:
Queremos reducir impuestos, los más bajos de España, pero prometemos más inversión en Sanidad, en Educación, en vivienda y en transporte.

Pues nada, mientras se lo crean los cazurros de sus votantes... Mucho ánimo a todos aquellos que no los habéis votado. Os acompaño en la miseria que también existe en mi comunidad.
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#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Me explicas que tiene de inconstitucional la eliminación de clases de árabe y cultura marroquí en los colegios públicos pagados con dinero público?

En las academias de idiomas privadas pueden dar clase de lo que quieran.
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#3 zappbranigam
Compro
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menéame