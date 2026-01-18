·
La extrema derecha ha cometido el 76% de los homicidios con motivación ideológica en EE.UU
Los ataques de la extrema derecha aumentaron un 320% en los países occidentales entre 2014 y 2019; solo en EE.UU. se contabilizan 80 grupos parapoliciales fascistas.
#1
mente_en_desarrollo
Bueno, sí. Pero la culpa es de la izquierda por no hacer autocrítica e ir provocando y polarizando.
Esos pobres asesinos son solo víctimas de estar rodeados de tanta gente disparable.
18
K
199
#2
ombresaco
#1
Balas blancas, para la oveja negra...
4
K
40
#3
dclunedo
#1
¿Quién califica al perpetrador como "Extrema derecha"?. Porque si es El ministerio de Igualdá o TelePerro o algún ente independiente de esos poco me parece un 320%
7
K
-58
#4
mente_en_desarrollo
#3
¡Ahí le has dado!
La culpa de los asesinatos de extrema derecha en EEUU es de Perro Santxe.
¡No sé como no me he dado cuenta antes!
8
K
79
#7
ingenierodepalillos
#3
La calificación la da el Índice Global de Terrorismo (GTI) que es un informe anual del Institute for Economics & Peace (IEP) que clasifica a 163 países según el impacto del terrorismo, usando datos sobre incidentes, muertes, heridos y rehenes, y factores socioeconómicos, para mostrar tendencias y ayudar a informar debates políticos sobre terrorismo y respuestas necesarias.
Ahora puede culpar al PerroSanxe de haber escrito semejante chorrada, pero todos sabemos que se ha metido solito en esa zarza.
3
K
37
#8
dclunedo
#7
Otro chiringuito de subvenciones Woke....
0
K
5
#9
ingenierodepalillos
#8
¿Calcular un puntaje para cada país usando un promedio ponderado de incidentes, muertes, lesiones y rehenes, con un factor de rezago de cinco años para reflejar efectos psicológicos, es woke?
¿Pagar a gente para que haga estudios rigurosos es un chiringuito subvencionando?
Ah, se me olvidaba que algunos no necesitan fuentes porque tienen una gran imaginación para sacarse las estadísticas de los cojones, si es usted de esa clase aventajada de personaje, le pido disculpas y le deseo buena suerte con su pensamiento mágico, seguro que así apenas le molestará la realidad entre tanto prejuicio, casi me da envidia y todo.
2
K
26
#10
dclunedo
#9
Teniendo en cuenta que el "promedio ponderado" en España es "Si no eres de Perro eres facha", como digo me parece poco un 320%
0
K
5
#11
ingenierodepalillos
#10
¿Pero no seda cuenta de lo ridículo que es culpar a España de lo que hace una agencia, ajena, internacional y extranjera, con sede en Sídney y oficinas en Nueva York, México DF y la Haya, sin ningún vínculo con el Pedrito de los cojones?
¿Sabe si quiera lo que es un promedio ponderado y para qué sirve?
Es muy difícil continuar esta conversación sin que se sienta ofendido, así que le cedo la última palabra y no espere respuesta, pase buena tarde.
0
K
11
#12
dclunedo
#11
No culpo. Pero pago como usted (en subvenciones) todos estos chiringuitos. Buena tarde.
0
K
5
#6
Spirito
La extrema derecha esta llena de psicópatas y gente mala, en cualquier país y tiempo.
1
K
25
#5
cosmonauta
Normal. En USA no hay izquierda.
2
K
19
