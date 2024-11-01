La extrema derecha agita el bulo de que Hamás ha asesinado a todas las mujeres rehenes

La maquinaria propagandística israelí difunde en los últimos días un nuevo bulo en el contexto del intercambio de rehenes por prisioneros con Hamás, que forma parte de las condiciones del alto el fuego negociado con la mediación de Donald Trump. La red de influencers y cuentas en redes sociales afines a Israel proclama que entre los rehenes no hay mujeres porque Hamás las ha matado a todas. Es falso; la realidad es que las supervivientes de entre las capturadas el 7 de octubre ya habían sido liberadas previamente, la mayoría en 2023.