El extraño caso de los dos andaluces encarcelados en Guinea Ecuatorial

Se encuentran encarcelados en la cárcel de Playa Negra, la más temida de Guinea Ecuatorial por las torturas y ejecuciones sumarias que se practican. Permanecen allí en régimen de prisión preventiva, acusados de participar en una presunta trama de corrupción, y desde mayo nadie sabe nada de ellos. Sus familias viven desde hace meses una angustia insoportable y depositan todas sus esperanzas en el debate que este miércoles se celebra en el Parlamento Europeo sobre la situación de los derechos humanos en Guinea