Los extranjeros acuden en masa a los hospitales chinos para realizar «turismo médico». (Eng)

Muchos extranjeros se sorprenden por la diferencia de precios. Una revisión cardíaca que en Estados Unidos puede costar entre 10 000 y 20 000 dólares sin seguro médico, en China solo cuesta unos 75 dólares. Una radiografía por 19 dólares es más barata que un kit de médico de juguete en un supermercado occidental, exclamó un usuario de TikTok.