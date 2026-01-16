Las exportaciones europeas a EEUU se hunden con el comercio en la UE estancado

Caen un 10% en los cuatro primeros meses de aranceles de Trump, desplome que en noviembre se aceleró al 20%. Europa vive horas difíciles y oscuras. Tanto desde el punto vista geopolítico, ninguneada e incluso intimidada por la Administración Trump, como desde el prisma económico y comercial, con sus tres principales locomotoras gripadas (Alemania, Francia e Italia), lo que se deja notar en una demanda interna que pierde pulso y en los crecientes estragos que ya está causando el mal acuerdo arancelario impuesto por EEUU a la UE.