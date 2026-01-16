edición general
Las exportaciones europeas a EEUU se hunden con el comercio en la UE estancado

Caen un 10% en los cuatro primeros meses de aranceles de Trump, desplome que en noviembre se aceleró al 20%. Europa vive horas difíciles y oscuras. Tanto desde el punto vista geopolítico, ninguneada e incluso intimidada por la Administración Trump, como desde el prisma económico y comercial, con sus tres principales locomotoras gripadas (Alemania, Francia e Italia), lo que se deja notar en una demanda interna que pierde pulso y en los crecientes estragos que ya está causando el mal acuerdo arancelario impuesto por EEUU a la UE.

Otro titular sería "La UE reduce su dependencia de los EEUU" :-D

En lugar de ir a lamerle las pelotas a Trump lo que hay que hacer es buscar otros mercados, como están haciendo los chinos.

www.nuevatribuna.es/articulo/global/china-reduce-dependencia-mercado-e

Y estábamos haciendo nosotros:

www.meneame.net/story/veintisiete-dan-luz-verde-firma-acuerdo-comercia

www.meneame.net/story/india-ve-muy-cerca-acuerdo-comercial-ue
#1 Leyendo el artículo, lo que se extrae, es que Europa se está quedando sin los principales mercados. Ni siquiera está entrando en China. E incluso es China la que está entrando más en Europa.
