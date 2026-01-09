Los Veintisiete dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur: ¿quién gana y quién pierde en el sector agroalimentario español?

El Gobierno español destaca la importancia de una zona de libre comercio, los ganaderos y agricultores temen la competencia desleal y la industria transformadora lo ve con buenos ojos. Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito.