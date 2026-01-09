edición general
Los Veintisiete dan luz verde a la firma del acuerdo comercial con Mercosur: ¿quién gana y quién pierde en el sector agroalimentario español?

El Gobierno español destaca la importancia de una zona de libre comercio, los ganaderos y agricultores temen la competencia desleal y la industria transformadora lo ve con buenos ojos. Los Veintisiete han dado este viernes luz verde a la firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), en una decisión por mayoría cualificada que se formalizará en las próximas horas mediante procedimiento escrito.

Antipalancas21
El visto bueno de los Estados miembros, desbloqueado por el apoyo de Italia frente al rechazo de países como Francia y Hungría, se ha producido en una reunión a nivel de embajadores en Bruselas después de que en la misma sesión se aprobaran primero formalmente las salvaguardas negociadas en diciembre para reforzar la protección del sector agroalimentario europeo.
Astur_
en Asturias perderemos
cunaxa
Ganamos en general los ciudadanos europeos y americanos a los que nos afecta.
El comercio nos está generando mucha riqueza en Europa, según se ve todos estos años atrás.
España sigue siendo un país con balanza comercial positiva en exportaciones de productos agrarios.
Supercinexin
De risa ver a los camperolos españoles llorando muy fuerte por ésto, cuando precisamente ellos protestaban porque los franceses no se dejaban hacer por los españoles lo mismo que ahora los sudamericanos les van a hacer a ellos.

Como con todos los derechistas, y los agricultores son en todos los países occidentales lo más facha que hay, el liberaTismo y las derechadas molan mil cuando me llenan a mí los bolsillos de perricas güenas, pero cuando me hacen a mí lo mismo entonces todo son lloros y madremías y Papi Estado podbafó damerme un poco de Sosialismo y protecciones estatales que esos morenos me quieren robar mis negocios.

Anda y que los jodan.
