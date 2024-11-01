Explota en Japón la burbuja especulativa de las cartas Pokemon

Durante la pandemia de COVID-19, el valor de las cartas de JCC Pokémon se disparó, convirtiéndose en una opción codiciada para especuladores. Si bien las cartas premium se siguen vendiendo a precios exorbitantes, el auge especulativo parece estar desapareciendo en Japón últimamente. Cartas como la Lillie Full Art ilustrada por Naoki Saito, ha bajado de un precio de compra de $65,000 a menos de $15,000. Y cartas raras que antes costaban más de 300 $ ahora están disponibles por 30 $