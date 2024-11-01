edición general
Explota en Japón la burbuja especulativa de las cartas Pokemon

Durante la pandemia de COVID-19, el valor de las cartas de JCC Pokémon se disparó, convirtiéndose en una opción codiciada para especuladores. Si bien las cartas premium se siguen vendiendo a precios exorbitantes, el auge especulativo parece estar desapareciendo en Japón últimamente. Cartas como la Lillie Full Art ilustrada por Naoki Saito, ha bajado de un precio de compra de $65,000 a menos de $15,000. Y cartas raras que antes costaban más de 300 $ ahora están disponibles por 30 $

Mauricio_Colmenero #2 Mauricio_Colmenero
Mientras se especule con bitcoin, con pokemons, con objetos no necesarios ... como si el precio aumenta un 2000% o baja un 99% ... me da igual.

Lo que me revienta es que se especule con la vivienda, alimentos o cosas de primera necesidad.
angelitoMagno #3 angelitoMagno
#2 Si, por eso me preocupan este tipo de noticias, o de que el bitcoin o la IA caigan de precio.

Porque los inversores se van a mover a la vivienda. Aún más, quiero decir.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Putos especuladores, odio eterno a los especuladores {0x1f605}
