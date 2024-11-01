edición general
Exploradora Rosalía

Rosalía no pretende componer como Verdi o Puccini, ni cantar como Callas o Caballé. Sigue haciendo lo que ha hecho en toda su carrera.

Mark_
TL:DR Rosalía vuelve a hacer lo que le sale del papo y resulta que lo hace bien.

FIN
JackNorte
#1 Yo no entiendo con tanto experto y criticos desde el primer dia , como no se dedican a hacer lo que ella, parece que es rentable xD
Mark_
#3 eso digo yo...

...que además seguramente sean los mismos que criticaron Los Ángeles diciendo que no sabía cantar flamenco, y luego El Mal Querer diciendo que por qué había dejado de cantar flamenco, y luego Motomami diciendo que ya no era la de antes, y el de ahora...pues lo mismo xD
JackNorte
#4 Mi interpretacion es muy personal, Rosalia esta rompiendo las barreras para que llegue mediante la fusion tipos de musica a la gente, que el mercado no lo permite o no al mismo nivel porque quizas seria arriesgado y quieren pasta como es normal , y creo que lo trae en la medida justa para que funcione y quizas forzando un poco mas para que requiera un pelin de esfuerzo.
Pero claro hay mercado ahora para todo , yo prefiero a veces cosas peculiares , habra quien quiera siempre lo que sabe que le gusta, es cuestion de tener todas las opciones para escoger.
Mark_
#6 ya está en un nivel en el que haga lo que haga, venderá. Y me alegro mucho que sea así, porque le permite toda la libertad creativa que muchos artistas no pueden permitirse por lo mismo, porque necesitan vender.
bronco1890
Ya ha empezado la cacería, Rosalía es fascista
x.com/CanalRed_TV/status/1988946535808413966
casicasi
#7 he visto y escuchando el vídeo y en ningún momento dice que sea facha.
asbostrusbo
Hace regeton cutre y flamenco que da pena.
Mixtape96
#2 aprende a escribir antes de opinar, que resulta lamentable.
Ethereum
#2 para milenials/Gen Z es como los Beatles, es lo que hay. Respec, bro
