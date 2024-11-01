·
Exploradora Rosalía
Rosalía no pretende componer como Verdi o Puccini, ni cantar como Callas o Caballé. Sigue haciendo lo que ha hecho en toda su carrera.
etiquetas
rosalía
lux
crítica
57
actualidad
10 comentarios
actualidad
#1
Mark_
TL:DR Rosalía vuelve a hacer lo que le sale del papo y resulta que lo hace bien.
FIN
#3
JackNorte
#1
Yo no entiendo con tanto experto y criticos desde el primer dia , como no se dedican a hacer lo que ella, parece que es rentable
#4
Mark_
#3
eso digo yo...
...que además seguramente sean los mismos que criticaron Los Ángeles diciendo que no sabía cantar flamenco, y luego El Mal Querer diciendo que por qué había dejado de cantar flamenco, y luego Motomami diciendo que ya no era la de antes, y el de ahora...pues lo mismo
#6
JackNorte
#4
Mi interpretacion es muy personal, Rosalia esta rompiendo las barreras para que llegue mediante la fusion tipos de musica a la gente, que el mercado no lo permite o no al mismo nivel porque quizas seria arriesgado y quieren pasta como es normal , y creo que lo trae en la medida justa para que funcione y quizas forzando un poco mas para que requiera un pelin de esfuerzo.
Pero claro hay mercado ahora para todo , yo prefiero a veces cosas peculiares , habra quien quiera siempre lo que sabe que le gusta, es cuestion de tener todas las opciones para escoger.
#8
Mark_
#6
ya está en un nivel en el que haga lo que haga, venderá. Y me alegro mucho que sea así, porque le permite toda la libertad creativa que muchos artistas no pueden permitirse por lo mismo, porque necesitan vender.
#7
bronco1890
Ya ha empezado la cacería, Rosalía es fascista
x.com/CanalRed_TV/status/1988946535808413966
#10
casicasi
#7
he visto y escuchando el vídeo y en ningún momento dice que sea facha.
#2
asbostrusbo
Hace regeton cutre y flamenco que da pena.
#5
Mixtape96
#2
aprende a escribir antes de opinar, que resulta lamentable.
#9
Ethereum
#2
para milenials/Gen Z es como los Beatles, es lo que hay. Respec, bro
