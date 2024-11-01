edición general
Expertos de la ONU condenan el desalojo de 400 migrantes en Badalona y la retórica estigmatizante

“La legislación en materia de derechos humanos es clara. Desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos humanos. Desalojar repetidamente a personas sin ofrecerles alternativas de vivienda puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante, estrictamente prohibido por el derecho internacional de los derechos humanos,” advirtieron.

5 comentarios
#1 Mosquitón
¿Y quién es la ONU esa para criticar al pobre Xavier Albiol?
3 K 45
mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Luego se le llenará la boca de constitucionalismo.
2 K 41
kipper #3 kipper
#2 Como siempre, el refrán es infalible: "dime de qué presumes y te diré de qué careces"
0 K 20
Maki_Hirasawa #4 Maki_Hirasawa
Ah la Onu.... esa que puso en twitter:
x.com/unwomenaust/status/1587670846855938048
De todos los periodistas asesinados en 2021, el 11% eran mujeres. En 2020, esta cifra fue del 6%.
Quejandose de que les apuntasen a ellas. (al otro casi 90% que le den por culo)

Está la ONU para dar lecciones de nada.
0 K 10
tricionide #5 tricionide *
subnormales queriendo hacer el mayor daño posible, quien ha sido al idea de los jueces o de Albiol? ? vivimos en un mundo cruel
0 K 7

