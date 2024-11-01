Los expertos en asistencia en carretera de Alemania (ADAC) lo tienen claro: los coches eléctricos se estropean menos

Según este análisis del ADAC, en 2024 sus operarios asistieron 8,5 coches eléctricos por cada 1.000 existentes con cuatro años de antigüedad en comparación a los 12,9 térmicos atendidos igualmente por cada 1.000 y con esa edad. Si se añaden los coches de entre dos y cuatro años, las averías de los de combustión fue de un ratio de 9,4 y las de los eléctricos de 3,8. Con este último dato, se postula que los coches eléctricos se averían con una frecuencia más del doble de menor que los térmicos.
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debería mirarse la distancia que ha recorrido cada coche, ya que si los eléctricos hacen 100kms a la semana y los térmicos 600, pues habría que ajustar el ratio
#3
Ratio de averías vs producción. No es lo mismo 8 averías de 1millon producido que 3 de 1000.
Las marcas también seria interesante, las marcas europeas no están en las primeras posiciones de coches fiables, creo que este año el primer europeo aparece en la posición 12 (BMW)
Para encontrar a la primera totalmente europea debemos ir un poco más allá, porque BMW se sitúa 12º
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