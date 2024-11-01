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Los expertos en asistencia en carretera de Alemania (ADAC) lo tienen claro: los coches eléctricos se estropean menos

Los expertos en asistencia en carretera de Alemania (ADAC) lo tienen claro: los coches eléctricos se estropean menos

Según este análisis del ADAC, en 2024 sus operarios asistieron 8,5 coches eléctricos por cada 1.000 existentes con cuatro años de antigüedad en comparación a los 12,9 térmicos atendidos igualmente por cada 1.000 y con esa edad. Si se añaden los coches de entre dos y cuatro años, las averías de los de combustión fue de un ratio de 9,4 y las de los eléctricos de 3,8. Con este último dato, se postula que los coches eléctricos se averían con una frecuencia más del doble de menor que los térmicos.

| etiquetas: térmico , eléctrico , coche , adac , itv , alemania , estropear , romper , grúa , race
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6 comentarios
7 1 0 K 86 actualidad
#3 tpm1
Estaría bien también saber el kilometraje de los coches para tener datos más interesantes.
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Pacman #4 Pacman
Exacto
debería mirarse la distancia que ha recorrido cada coche, ya que si los eléctricos hacen 100kms a la semana y los térmicos 600, pues habría que ajustar el ratio
#3
1 K 22
#5 uvi
#3 #4 Y también tipos de averías, no al detalle pero si cuales son achacables a la tecnología (combustión o eléctrico).

Ratio de averías vs producción. No es lo mismo 8 averías de 1millon producido que 3 de 1000.

Las marcas también seria interesante, las marcas europeas no están en las primeras posiciones de coches fiables, creo que este año el primer europeo aparece en la posición 12 (BMW)

Para encontrar a la primera totalmente europea debemos ir un poco más allá, porque BMW se sitúa 12º

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#6 abogado_del_diablo
#3 Aunque es un mercado más joven suelen ser coches con muchos kilómetros al año, que son a los que más les compensa el sobreprecio que pagaron por el ahorro en combustible.
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#1 Review
Mecánica mas sencilla, menos averías
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#2 meneandotela
#1 pero averías tremendamente más costosas (y no porque lo sean realmente).
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menéame