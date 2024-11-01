Los expertos en asistencia en carretera de Alemania (ADAC) lo tienen claro: los coches eléctricos se estropean menos

Según este análisis del ADAC, en 2024 sus operarios asistieron 8,5 coches eléctricos por cada 1.000 existentes con cuatro años de antigüedad en comparación a los 12,9 térmicos atendidos igualmente por cada 1.000 y con esa edad. Si se añaden los coches de entre dos y cuatro años, las averías de los de combustión fue de un ratio de 9,4 y las de los eléctricos de 3,8. Con este último dato, se postula que los coches eléctricos se averían con una frecuencia más del doble de menor que los térmicos.