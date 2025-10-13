Un experto en vivienda aclara lo que pasará en 2026: "Un cliente me dijo que quería esperar un par de años para vender en 100.000 euros más"

El analista y experto en inversión inmobiliaria Sergio, conocido en redes sociales como @sergio_excellence_circle, ha lanzado un mensaje que está dando que hablar entre los profesionales del sector: “Se acabaron las grandes subidas de la vivienda”. Según explica, el mercado inmobiliario español está entrando en una nueva fase de estabilización, especialmente en las grandes ciudades, donde los precios habrían alcanzado su techo.