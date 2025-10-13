edición general
Un experto en vivienda aclara lo que pasará en 2026: "Un cliente me dijo que quería esperar un par de años para vender en 100.000 euros más"

El analista y experto en inversión inmobiliaria Sergio, conocido en redes sociales como @sergio_excellence_circle, ha lanzado un mensaje que está dando que hablar entre los profesionales del sector: “Se acabaron las grandes subidas de la vivienda”. Según explica, el mercado inmobiliario español está entrando en una nueva fase de estabilización, especialmente en las grandes ciudades, donde los precios habrían alcanzado su techo.

#1 Albarkas
Avaricia. Pura y dura.
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
#1 Seguro que tu lo regalas...
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
#5
...como falso dilema y reduccion al absurdo, muy bien
...como comentario inteligente... ni te acercas
#7 Albarkas
#5 sabrás tú lo que hago o dejo de hacer, atún.
aPedirAlMetro #8 aPedirAlMetro *
#7 creo que mas que un atún... es un merluzo xD
(pero no soy especialista en peces, puedo estar equivocado)
sorrillo #2 sorrillo
Yo no sé que pasará con el precio de la vivienda ... él tampoco.
#4 meneandotela
#2 exacto, experto en nada.
#11 Katos *
#2 #9 va a subir y mucho

1) viviendas nuevas en construcción.
2) gente que viene a España a vivir.

Fin.
#13 juanac
#11 En concreto a Madrid. Sigamos centralizando todo en Madrid, qué podría salir mal!?
sorrillo #14 sorrillo
#11 Puede que sí o puede que no.

Existen iniciativas regulatorias que podrían impactar en el precio, como la propuesta reciente de Sumar:

Sumar propone al PSOE un "plan urgente" con medidas para "intervenir" el mercado de la vivienda
www.rtve.es/noticias/20251013/sumar-propone-psoe-plan-urgente-con-medi
JuanCarVen #15 JuanCarVen
#11 La capacidad de entrarparae tiene un límite, cuando fuerzas a la gente a hipotecarse con cuotas que no pueden asumir aparece tarde o temprano una ola de impagos (2008)
Kleshk #3 Kleshk
Estabilizacion es decir que te esperA un par de años a ver si sacas 100.000€ mas

Ajam
ChatGPT #9 ChatGPT
Un experto inmobiliario bocazas se tira a la piscina intentando predecir lo impredecible
Joker_2O #10 Joker_2O
Así reviente todo y se queden en la puta ruina.
Viven a cuerpo de rey a base cargarse el bienestar de las familias.
#12 Katos
#10 el problema no es vender ahora o no. El problema es que cada año que pasa somos mas para el mismo número de viviendas
