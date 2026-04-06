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Un experto valora el ultimátum de Donald Trump a Irán: "La amenaza es real"
Pablo Tallón entrevista a Haizam Amirah, director ejecutivo del Centro de Estudios Árabes Contemporáneos
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#2
cenutrios_unidos
Te machaco a bombas y te amenazó. ¿Y ahora dicen que la amenaza es real? Deberían darle un premio Nobel
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#9
Verdaderofalso
#2
otro Nobel y otro Premio FIFA de la Paz
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#1
HeilHynkel
¿Se ha dado cuenta porque llevan como un mes disparando sobre Irán bombas y misiles como si no costaran?
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#6
Archaic_Abattoir
Que van a tirar bombas nucleares, vamos.
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#7
BastardWolf
#6
yo estoy convencido de esto, la pregunta es si sera hoy o la semana que viene
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#3
Beltenebros
Lo que es real es que este sujeto, Trump, es un fanfarrón.
TACO.
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#4
ombresaco
No le voy a quitar puntos de experticidad al experto, y vamos a suponer que es recorte, pero estas cosas las dice cualquiera:
- "Está amenazando en términos a los que no estamos acostumbrados normalmente de un país como EEUU”
- "La duda es si se trata de un farol o de una estrategia negociadora"
- "El problema es que está acumulando muchos medios militares, de armas, de personal, en las proximidades de Irán, para llevar a cabo -si lo decide- un ataque o una acción a gran escala, con objetivos críticos de infraestructuras civiles"
- "las consecuencias van a ser muy grandes para todo el sistema internacional"
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#5
kosako
*
A ver que yo creo que habla de "la amenaza es real" en cuanto a que se le vaya la pinza y use otro tipo de bombas un poco más apretaitas..
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#8
lameth
Es que a muchos se nos ha olvidado que USA es la primera (aunque ahora a lo emjor la segunda) potencia militar mundial. No es que se les hayan acabado las bombas, si no que, por ejemplo, yo no he visto bombarderos rollo B-52 en batalla, y esos llevan munición más grande, más fuerte.
Pero creo que no tienen ya bases para tenerlos.
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TACO.
- "Está amenazando en términos a los que no estamos acostumbrados normalmente de un país como EEUU”
- "La duda es si se trata de un farol o de una estrategia negociadora"
- "El problema es que está acumulando muchos medios militares, de armas, de personal, en las proximidades de Irán, para llevar a cabo -si lo decide- un ataque o una acción a gran escala, con objetivos críticos de infraestructuras civiles"
- "las consecuencias van a ser muy grandes para todo el sistema internacional"
Pero creo que no tienen ya bases para tenerlos.