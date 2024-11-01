Experimento en la mayor laguna de agua salada de España: 55.000 ostras para mejorar su calidad

El proyecto RemediOS-2 gira en torno a la ostra plana Edulis, la ostra europea. En esta investigación se han colocado 55.000 larvas en 175 bloques de arcilla biodegradables en el Mar Menor. Con esta acción, los investigadores buscan mejorar la calidad del agua y revitalizar la biodiversidad de la laguna dañada.
No funciona.
Si no se paran los vertidos de nitratos de la agricultura de alrededor el problema continuará.
Y es muy triste que sea eso lo que desees.
En un Mar Menor sano la ostra moriría de hambre, no es su ecosistema.