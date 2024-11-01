edición general
9 meneos
23 clics
Experimento en la mayor laguna de agua salada de España: 55.000 ostras para mejorar su calidad

Experimento en la mayor laguna de agua salada de España: 55.000 ostras para mejorar su calidad

El proyecto RemediOS-2 gira en torno a la ostra plana Edulis, la ostra europea. En esta investigación se han colocado 55.000 larvas en 175 bloques de arcilla biodegradables en el Mar Menor. Con esta acción, los investigadores buscan mejorar la calidad del agua y revitalizar la biodiversidad de la laguna dañada.

| etiquetas: mar menor , contaminación , ostras
7 2 0 K 76 ciencia
6 comentarios
7 2 0 K 76 ciencia
Guanarteme #1 Guanarteme
Las ostras esas se van a transformar en plastilina maloliente, me da.... :troll:
0 K 14
#2 Albarkas
Pasado mañana aparecerán 2 o 3 listos con un caldero y se las querrán comer :troll:
0 K 20
bigmat #3 bigmat
Ya os puedo dar el resultado del estudio y la prueba sin tener que esperar ni ser Rappel.
No funciona.

Si no se paran los vertidos de nitratos de la agricultura de alrededor el problema continuará.
5 K 61
sorrillo #4 sorrillo
#3 No nos estás dando el resultado, nos estás expresando tu deseo.

Y es muy triste que sea eso lo que desees.
0 K 10
frg #6 frg *
#4 Mi deseo es que el mar menor se regenere, pero sin eliminar los abundantes vertidos agrícolas es una vana esperanza. El resultado que mencionan es el esperado.
0 K 12
#5 parladoiro *
#3 la ostra europea es alóctona del Mar Menor. El Mar Menor de forma natural era demasiado oligotrófico y salino para la supervivencia de la ostra europea y la nacra, es ahora, que tiene más nutrientes y menos sal, ideal para que prosperen.

En un Mar Menor sano la ostra moriría de hambre, no es su ecosistema.
0 K 10

menéame