edición general
9 meneos
118 clics

Existe un imperio galáctico en el centro de la Vía Láctea

[A todas las propuestas sobre civilizaciones extraterrestres viene a sumarse ahora] la hipótesis de que una civilización tan avanzada como la de Star Wars se halla en el centro de nuestra misma Vía Láctea. A la investigación, reflejada en un paper en abierto y descargable, la han denominado Civilizaciones con desplazamiento al rojo, imperios galácticos y la paradoja de Fermi. Sus directores son Chris Reiss, investigador independiente, y Justin C. Feng, investigador postdoctoral en el Instituto Centroeuropeo de Cosmología y Física Fundamental.

| etiquetas: imperio galáctico , vía láctea , paradoja fermi , extraterrestres
9 0 3 K 7 ciencia
5 comentarios
9 0 3 K 7 ciencia
Dene #1 Dene
Propongo enviar a Feijoo como representante en el Senado galáctico
2 K 25
#2 lameth
#1 Si no va es porque no quiere.
5 K 50
watari75 #4 watari75
#1 Feijoo ha ido y ya ha vuelto.
0 K 6
#3 guillersk
Por un lado me interesa, por otro lado jotdown... Que pereza
0 K 10
#5 guillersk
Leída, not bad
0 K 10

menéame