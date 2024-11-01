Existe un imperio galáctico en el centro de la Vía Láctea

[A todas las propuestas sobre civilizaciones extraterrestres viene a sumarse ahora] la hipótesis de que una civilización tan avanzada como la de Star Wars se halla en el centro de nuestra misma Vía Láctea. A la investigación, reflejada en un paper en abierto y descargable, la han denominado Civilizaciones con desplazamiento al rojo, imperios galácticos y la paradoja de Fermi. Sus directores son Chris Reiss, investigador independiente, y Justin C. Feng, investigador postdoctoral en el Instituto Centroeuropeo de Cosmología y Física Fundamental.