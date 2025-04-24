La excusa del Gobierno de Ayuso para no intervenir en la venta de Fidere

La Comunidad de Madrid se ampara en una cuestión de plazos para no aplicar el derecho de tanteo y retracto sobre más de 5.000 viviendas. El fondo buitre Fidere, de Blackstone, está a la venta, y con él las 5.400 viviendas que lo componen y que están en régimen de alquiler en la Comunidad de Madrid. Los más perjudicados serán las familias que residen en estas viviendas. La C. de Madrid tendría el derecho de hacerse con esos inmuebles y que pasen a titularidad pública sin que supusiera coste para las arcas públicas.