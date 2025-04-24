edición general
31 meneos
40 clics
La excusa del Gobierno de Ayuso para no intervenir en la venta de Fidere

La excusa del Gobierno de Ayuso para no intervenir en la venta de Fidere

La Comunidad de Madrid se ampara en una cuestión de plazos para no aplicar el derecho de tanteo y retracto sobre más de 5.000 viviendas. El fondo buitre Fidere, de Blackstone, está a la venta, y con él las 5.400 viviendas que lo componen y que están en régimen de alquiler en la Comunidad de Madrid. Los más perjudicados serán las familias que residen en estas viviendas. La C. de Madrid tendría el derecho de hacerse con esos inmuebles y que pasen a titularidad pública sin que supusiera coste para las arcas públicas.

| etiquetas: especulación inmobiliaria , madrid , blackstone
25 6 1 K 198 actualidad
7 comentarios
25 6 1 K 198 actualidad
ewok #1 ewok
Esta otra de hace meses...
elpais.com/espana/madrid/2025-04-24/el-supremo-avala-la-venta-de-41-pi

* Estos de hacer grande España, son de el que pueda hacer, que maga .
1 K 29
fofito #5 fofito
Si claro,y lo siguiente que sería... presentarse en las listas por bildu?
0 K 11
reithor #7 reithor
Es la antigestion. Vendepatrias.
0 K 11
#3 harverto
Pasará antes un camello por el ojo de una aguja...
0 K 10
Glidingdemon #4 Glidingdemon
Amos onvre, y que la llamen comonista, seguro que detrás hay unas cuantas familias pperras de esas que llaman buenos españoles, para aprovechar las oportunidades y seguir haciendo una grande y libre. No tengo pruebas ni tampoco dudas, que si ademas hay que echar una mano, para eso está avalmadrid, digo la comunidad de Madrid, digo ayuso, coño, poniendo dinerito para esos emprendedores sin coste ni intereses para ellos. :-D
0 K 8
#2 Almirantecaraculo
@vGeeSiz viviendas como estás para dar cobijo a gente con necesidades? De quien son las competencias en materia de vivienda, más allá del marco general que proporciona el gobierno y la constitución?
0 K 7
#6 vGeeSiz
#2 CCAA, pero la legislación sobre ocupación la hace el gobierno central, así que...así nos luce el pelo
0 K 10

menéame