Un exconcejal británico se declara culpable de drogar y violar a su mujer durante 13 años

Young admitió ante el tribunal de Winchester (sureste de Inglaterra) 48 de los 56 cargos que pesaban en su contra, incluidos once violaciones, once delitos de administración de sustancias para someter a la víctima, siete agresiones sexuales con penetración, cuatro agresiones sexuales, 14 delitos de ‘voyeurismo’ y un cargo de publicación de material obsceno. El acusado compareció en presencia de su exmujer, Joanne Young, de 48 años, quien renunció a su derecho al anonimato y siguió la vista acompañada por su hermana.