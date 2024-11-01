edición general
Exchanges de criptomonedas se culpan mutuamente por colapso del mercado

Los mercados globales se desplomaron después del anuncio de Trump de un arancel del 100% sobre las importaciones chinas, desencadenando liquidaciones de criptoactivos por valor de 20 mil millones de dólares. Grandes exchanges, incluyendo Binance, enfrentaron congelamientos de sistema y olas de liquidación, lo que provocó acusaciones de manipulación.

angelitoMagno #6 angelitoMagno
#2 Que todo está sobrevalorado y que los mercados están a punto de petar lo llevo escuchando mucho tiempo, a ver que pasa. No digo que no, también están los que dicen que los mercados no han subido tanto si ajustas las subidas a la inflación, en fin, ya veremos.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
No entiendo. ¿Qué tienen que ver las importaciones chinas con el bitcoin? Algo se me escapa, pero en mi cabeza, si se avecinan problemas económicos lo normal sería salirse de la bolsa y moverse a valores refugio (oro, criptomonedas, etc)
manuelmace #2 manuelmace *
#1 Debería ser así, pero tenemos tenemos acciones y oro por las nubes a la vez (y BTC marcando máximo histórico poco antes de caer). Eso no es algo habitual.
cosmonauta #3 cosmonauta *
#1 El primer desencadenante fue el mensaje de Trump poniendo aranceles. Las criptos, en el corto plazo, se comportan igual que cualquier otro activo y son sensibles a la geopolítica.

La fiesta vino a la noche donde hay bajadas y subidas de precio en los exchanges que no tienen ningún sentido.
frg #15 frg
#3 ¡El humo moja! xD
sorrillo #14 sorrillo
#13 No es relevante si se decide analizar solo en euros o solo en dólares, pero si uno cita dólares sin decir que lo son y otro le responde en euros sin decir que lo son entonces sí es relevante la diferencia de cotización euro/dólar.
#10 Bottle
#8 Puede ser, o no, pero estamos hablando de lo que pasó antes de ayer en unas horas.
sorrillo #11 sorrillo *
#4 #5 y #10 Deberíais indicar si os referís a la cotización en dólares o en euros, por que estáis mezclandolas en la discusión.

Sospecho que #4 se refiere a dólares y #5 y #10 os referís a euros.
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#11 Pues si, puede ser. En ese caso, podéis ignorar mi comentario :-P
#13 Setis
#11 El cambio euro/dolar es lo suficientemente estable como para que no sea muy relevante con respecto al "colapso apocalíptico del fin del mundo". Yo lo veo como un movimiento dentro del rango general del año, que sólo fue roto por la primera tanda de aranceles del trompo.  media
#16 Bottle
#11 No sé.. yo solo he dicho que todas bajaron de golpe entre 15-20% . Creo que no influye mucho si la cotización es en dolares o euros, ¿no? :-S
sorrillo #17 sorrillo *
#16 Me confundí y te cité, mis disculpas. Donde puse #10 debí poner #9 .

Edité este comentario por que me volví a equivocar al verificarlo.
#4 Setis
Baja de 125.000 a 110.000, y se pone al valor de principios de julio: "colapso"
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#4 Ahora está a 98.000. Sigue sin ser un colapso, pero en temas de inversiones las "barreras psicológicas" pesan mucho.
#7 Bottle
#4 Parece que las principales criptomonedas han perdido entre un 15 y un 25 % de golpe.
#8 Setis
#7 A 6 meses están ganando casi todas. Hasta DOGE.
cosmonauta #9 cosmonauta
#4 Hubo picos de pocos minutos donde se fue a 90k. Otras criptos, Bitcoin no es la única, se fueron a cero.
