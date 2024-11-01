Exchanges de criptomonedas se culpan mutuamente por colapso del mercado

Los mercados globales se desplomaron después del anuncio de Trump de un arancel del 100% sobre las importaciones chinas, desencadenando liquidaciones de criptoactivos por valor de 20 mil millones de dólares. Grandes exchanges, incluyendo Binance, enfrentaron congelamientos de sistema y olas de liquidación, lo que provocó acusaciones de manipulación.
| etiquetas: exchanges , manipulación mercado , criptomonedas , coinbase , binance
