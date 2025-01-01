edición general
3 meneos
49 clics

Ex-Ministro de Exteriores revela como será el fin de Maduro tras empezar el ataque de Trump en Venezuela

Carlos Ruckauf, ex-ministro de asuntos exteriores de Argentina, reveló el fin de la dictadura de Nicolás Maduro tras empezar el ataque de Donald Trump en Venezuela

| etiquetas: ex-ministro , exteriores , venezuela , maduro , trump , argentina
3 0 3 K -16 actualidad
12 comentarios
3 0 3 K -16 actualidad
ochoceros #3 ochoceros
¿Qué excusa han puesto esta vez para no decir que solo atacan para robar el petróleo?
3 K 40
#4 The_real_deal
#3 acabar con el narcotrafico
1 K 16
ochoceros #7 ochoceros
#4 ¿En Venezuela? Deberían estar invadiendo Colombia, México... hasta Perú antes que Venezuela :palm:
1 K 14
#8 The_real_deal
#7 y Ecuador, que andan finos.

Hasta ha dicho que Maduro es el líder de un cartel (supongo que por el tema tren de aragua)
1 K 12
ochoceros #10 ochoceros
#8 Zanahorio ha oído que en las elecciones el cabeza de cartel es Maduro y no le dio la neurona para más.

Habrá que ir comprando acciones de Exxon y Texaco.
0 K 11
Aokromes #12 Aokromes
#11 goto #4 #5
0 K 10
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Las drogas.
1 K 19
ochoceros #9 ochoceros
#5 Las que se toma el Elon, pero ahora que ya no está al frente, ¿ha abierto sucursal Purdue Pharma en Caracas? Porque el meollo está en otros países.

Vaya descaro estos hijos de puta. Como sus protegidos exterminando a toda una nación con la excusa de Hamás.
0 K 11
mosfet #6 mosfet
Me he perdido algo gordo? Está EEUU atacando Venezuela?
3 K 36
reithor #2 reithor
Viendo como acabaron Saddam y Gaddafi, uno puede hacerse a la idea.
1 K 20
Natxelas_IV #1 Natxelas_IV
La que está liando Mister TrOmp...
0 K 8
Rokadas98 #11 Rokadas98
Entonces Estados Unidos quiere declarar la guerra a Venezuela qué excusa tienen.
0 K 6

menéame