Los evangelicos le disputan Madrid al Papa

Uno de los principales predicadores Franklin Graham estará en Madrid amigo del Presidente de los EE.UU. y ha dicho lo siguiente: Dios está con Trump y sostiene que es un enviado de Dios y es presidente por designó de Dios, que Dios en estos momentos lo asiste, le orienta y le ilumina en la guerra. Este predicador estará una semana antes en Madrid, antes de que llegue León XIV y lo que está diciendo es que hay que parar la guerra de Irán, la guerra de Ucrania, hay que parar las guerras
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Hay que recordar que EE.UU. a través de la CIA financio la expansión de las iglesias evangélicas por Latinoamérica para reducir la influencia de la teología de la liberación.
como auto-inocularse el ébola...
Gracias ida, y de paso los madrileños que nos la habéis inoculado.
Yo si fuera el Papa les demandaba por copyright. Eso de la elección divina de los reyes lo llevan diciendo los católicos de toda la vida (igual es algo que le copiaron a los egipcios pero mira, que reclamen los sacerdotes de Amon si quieren)