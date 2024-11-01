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Los evangelicos le disputan Madrid al Papa

Los evangelicos le disputan Madrid al Papa

Uno de los principales predicadores Franklin Graham estará en Madrid amigo del Presidente de los EE.UU. y ha dicho lo siguiente: Dios está con Trump y sostiene que es un enviado de Dios y es presidente por designó de Dios, que Dios en estos momentos lo asiste, le orienta y le ilumina en la guerra. Este predicador estará una semana antes en Madrid, antes de que llegue León XIV y lo que está diciendo es que hay que parar la guerra de Irán, la guerra de Ucrania, hay que parar las guerras

| etiquetas: evangelicos , trump , el papá , irán , ee.uu. , israel , enric juliana
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17 comentarios
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Comentarios destacados:      
makinavaja #1 makinavaja *
"es un enviado de Dios y es presidente por designio de Dios, que Dios en estos momentos lo asiste, le orienta y le ilumina en la guerra"... mira, como Franco... igual es su reencarnación... :troll: :troll: :troll:
4 K 86
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#1 Sin duda debe de tratarse de el dios de "mecagüen".
3 K 51
Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
La instrumentalización de la religión para legitimar guerras es parte de lo peor de la historia de la humanidad, que venga l preicaor Franklin Graham, que apoya a Trump y sus guerras una semana antes de la llegada a Madrid de León XIV.
Hay que recordar que EE.UU. a través de la CIA financio la expansión de las iglesias evangélicas por Latinoamérica para reducir la influencia de la teología de la liberación.
4 K 60
#8 pirat
Lo de incrustarnos a los evangélicos es de tal insania, irresponsabilidad y suicidio colectivo
como auto-inocularse el ébola...
Gracias ida, y de paso los madrileños que nos la habéis inoculado.
3 K 55
Io76 #9 Io76
Se creía la curia que el comunismo era el enemigo, y resulta que es el sionismo y su invento quien les está haciendo la competecia. Ya están tardando en agradecérselo al santo Juan Pablo II...
2 K 33
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Dios está con Trump y sostiene que es un enviado de Dios y es presidente por designó de Dios,

Yo si fuera el Papa les demandaba por copyright. Eso de la elección divina de los reyes lo llevan diciendo los católicos de toda la vida (igual es algo que le copiaron a los egipcios pero mira, que reclamen los sacerdotes de Amon si quieren)
1 K 27
#2 encurtido
Son simples números. Con varios millones de musulmanes y latinoamericanos, es normal que también hayan crecido los seguidores de las religiones que haya en esos países. Además de que nuestro tradicional catolicismo lleva muchas décadas limitándose a asistir a bodas, bautizos y comuniones siendo agnósticos (mi caso y en general de mis conocidos/familiares).
3 K 25
Glidingdemon #14 Glidingdemon
Lo que va a ser divertido es ver a la hija de fruta lamerle el escroto al papito católico, y al dia siguiente al pastor evangélico de turno, ella una declarada atea, claro está que de los dos lados pilla cacho que aumentar su cuenta en las islas vírgenes no se hace con el sueldecillo de presidenta de la comunidad de Madrid. El dia que todas estas sectas religiosas y el resto de ellas se tengan que financiar con el dinero de sus fieles, los cristianos en 25 años dejan de existir en españa, y los otros en un par o tres decsus generaciones, el que quiera hechiceros que los paguen de sus bolsillos.
1 K 18
Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho *
En la Comunidad de Madrid hay 700 templos católicos y 1100 templos evangélicos, esto un claro ejemplo de la perdida de influencia de la iglesia católica, Madrid es el epicentro de este cambio.
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banense #12 banense
Ahora están usando a los putos religiosos para hacerle a la IA lo mismo que llevan siglos haciendo a la humanidad. No existe en el mundo que vaya más en contra de la libertad del ser humano como las religiones y sus dogmas y su puta fe.
1 K 17
asola33 #13 asola33
Es trumpero pero al menos pide acabar las guerras. Algo es algo.
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Mauro_Nacho #15 Mauro_Nacho
#13 Franklin Graham está apoyando las guerras de Trump. Es cierto que Trump dijo en campaña que era un hombre de paz, pero la realidad es muy diferente, Donald Trump es el tercer presidente de Estados Unidos que más países ha atacado en lo que llevamos de siglo XXI: ha llevado a cabo intervenciones en siete países diferentes durante sus dos mandatos presidenciales.
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asola33 #16 asola33
#15 quizás me ha liado la entradilla y el que quiere parar las guerras es el papa. Mis disculpas.
1 K 31
#11 carraxe
A esta gentuza hay que perseguirla exactamente igual que a los imanes que alientan el terrorismo: como a ratas a exterminar. Primer paso echarlos del país
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Lamantua #6 Lamantua
El/Lo que faltaba. xD xD xD xD xD
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watari75 #7 watari75
Es posible meter a todos los seguidores de las religiones abrahamicas en Australia? Caben? Hay mucho sitio en la zona central vacío de gente. Podríamos llevarles piedra por piedra todos sus monumentos y ya, allí, que discutan lo que quieran y nos dejen en paz al resto del mundo.
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vRom #10 vRom
No como Feijoo, que no es presidente del gobierno porque dios no quiere.
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menéame