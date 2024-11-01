Los evangelicos le disputan Madrid al Papa

Uno de los principales predicadores Franklin Graham estará en Madrid amigo del Presidente de los EE.UU. y ha dicho lo siguiente: Dios está con Trump y sostiene que es un enviado de Dios y es presidente por designó de Dios, que Dios en estos momentos lo asiste, le orienta y le ilumina en la guerra. Este predicador estará una semana antes en Madrid, antes de que llegue León XIV y lo que está diciendo es que hay que parar la guerra de Irán, la guerra de Ucrania, hay que parar las guerras