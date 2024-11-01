edición general
Euskadi-Palestina: solidaridad y fútbol en San Mamés

San Mamés se llenó y lució impecable con un gran ambiente en este partido homenaje a Palestina.

#1 Barriales
Algo de dignidad!!!!!
yopasabaporaqui #3 yopasabaporaqui
Cada gesto cuenta para darles algo de visibilidad a esta gente.
bronco1890 #2 bronco1890
El partido ha debido ser la bomba!
