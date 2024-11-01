·
Euskadi-Palestina: solidaridad y fútbol en San Mamés
San Mamés se llenó y lució impecable con un gran ambiente en este partido homenaje a Palestina.
|
etiquetas
:
euskadi
,
país vasco
,
palestina
,
gaza
,
fútbol
,
san mamés
#1
Barriales
Algo de dignidad!!!!!
1
K
26
#3
yopasabaporaqui
Cada gesto cuenta para darles algo de visibilidad a esta gente.
0
K
11
#2
bronco1890
El partido ha debido ser la bomba!
2
K
-8
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
