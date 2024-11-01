·
"Los europeos proyectan debilidad": Bessent afirma que EE.UU. no cejará en su intento de apoderarse de Groenlandia (EN)
El secretario del Tesoro de EE. UU. afirmó que los líderes europeos acabarán comprendiendo que necesitan el paraguas de seguridad de EE. UU.
|
etiquetas
:
eeuu
,
tesoro
,
ue
,
groenlandia
,
dinamarca
,
otan
,
bessent
2
0
0
K
40
actualidad
5 comentarios
2
0
0
K
40
actualidad
#3
Milmariposas
Lo dicen desde un país en el que todo, absolutamente todo, desde sus propios cimientos está hecho unos zorros...
1
K
32
#4
chocoleches
Normalmente el débil es el que no para de abrir la boca todo el rato.
1
K
26
#5
Verdaderofalso
*
Damos la impresión de debilidad porque nuestros líderes son débiles ante el matón del barrio.
Un toque a la deuda de EEUU, un par de operaciones comerciales sin contar con el dólar como moneda, acercamiento a China, vetos a empresas norteamericanas a contratos europeos en nombre de la seguridad…
Opciones para un buen susto hay
0
K
20
#2
pingON
es el brabucón que está buscando que le den una buena hostia.
0
K
18
#1
Findeton
La excursión ha terminado y han vuelto los 15 militares alemanes que fueron a Groenlandia. Un poco de chiste si es. Esperemos que en la próxima excursión vayan 1500 al menos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
