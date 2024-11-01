Europa podría obligar a que las VPN verifiquen la edad del usuario para "proteger a los niños"

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo lo tiene claro: el uso de redes VPN en Europa debe ser regulado para proteger a los niños. La web del think tank del Parlamento Europeo, donde se publican investigaciones, estudios y análisis realizados por sus servicios internos para orientar a los diputados en su labor legislativa, pone el foco sobre las VPN en una nota1 donde analiza el aumento de su uso en aquellos lugares donde se ha implantado la verificación de edad para acceder a sitios para adultos.