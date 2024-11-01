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Europa podría obligar a que las VPN verifiquen la edad del usuario para "proteger a los niños"

Europa podría obligar a que las VPN verifiquen la edad del usuario para "proteger a los niños"

El Servicio de Investigación del Parlamento Europeo lo tiene claro: el uso de redes VPN en Europa debe ser regulado para proteger a los niños. La web del think tank del Parlamento Europeo, donde se publican investigaciones, estudios y análisis realizados por sus servicios internos para orientar a los diputados en su labor legislativa, pone el foco sobre las VPN en una nota1 donde analiza el aumento de su uso en aquellos lugares donde se ha implantado la verificación de edad para acceder a sitios para adultos.

| etiquetas: europa , obligar , vpn , verifiquen la edad , proteger a los niños
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13 comentarios
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Comentarios destacados:      
Cuñado #1 Cuñado
Jajaja. "Los niños", dicen... Qué hijos de puta.
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thorpedo #3 thorpedo
#1 claro claro , no tienen nada que ver que te puedan espiarte , y saber hasta la talla de calzoncillos que usas. Y el que quiera hacer el mal lo seguirá haciendo ...
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Io76 #6 Io76
#1 Los niños de sus amigos del clan Epstein, los niños de Gaza, Cisjordania, Libano, etc.
Esta Europa gobernada por del derechuzos vendepatrias cómplices de los anglosionazis han perdido toda legitimidad vender cualquier imagen en defensa de los derechos humanos.
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woody_alien #8 woody_alien
#1 Todos sabemos que los niños de siete años son capaces de contratar una VPN y configurar los ordenadores y móviles de la casa en un plis plas.
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#11 eipoc
#8 además pagan con tarjeta y firman contratos según ellos.
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woody_alien #13 woody_alien
#11 Los feroces niños precoces.
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#10 eipoc *
#1 son unos miserables de mierda. Una cuarta parte de los niños en España son pobres y no les importa una mierda. Qué hijos de puta, que además los usan como excusa.
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MAVERISCH #2 MAVERISCH *
No entiendo las pegas de l gente a que la UE empiece a ordenar a nuestras queridas fuerzas de seguridad a hacer entradas aleatorias en nuestras casas para ver lo que está pasando.
Porque el 99'99% de la pornografía infantil se produce en las casas,y si no entramos no podemos saber en cuáles hasta que es demasiado tarde.
¿Nadie tiene nada que temer si no es un pederasta,no? ¿Entonces? ¿Acaso eres un pederasta tú?
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#4 Cincocuatrotres
Si quieren proteger a los niños que les prohiban los mobiles con pantalla y que se dejen de fantochadas para legitimizar la censura.
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dirlego1 #7 dirlego1
Con tiros en la cabeza a algunos se podrian evitar guerras, y con ello proteger a los niños.
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DORO.C #9 DORO.C
Jajajja! Otra vez con la tontería de los niños xD
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hakcer_dislexico #5 hakcer_dislexico
Me van a comer la clave publica ... y la privada.
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ElBeaver #12 ElBeaver
Está en manos de todos presionar para que este tipo de medidas no prosperen.
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menéame