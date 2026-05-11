Europa necesita elevar un 10% su gasto en defensa para lograr la autonomía

A pesar de tener el segundo presupuesto militar más alto del mundo (equivale casi al 60% del de EE. UU.), Europa sigue siendo incapaz de defenderse por sí sola. Actualmente, el 78% del gasto en defensa de los países europeos se realiza fuera de la UE, y de ese total, el 63% va directamente a Estados Unidos. Así que en la actual situación geopolítica, la autonomía estratégica europea ha pasado a ser una prioridad.