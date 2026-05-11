Europa necesita elevar un 10% su gasto en defensa para lograr la autonomía

A pesar de tener el segundo presupuesto militar más alto del mundo (equivale casi al 60% del de EE. UU.), Europa sigue siendo incapaz de defenderse por sí sola. Actualmente, el 78% del gasto en defensa de los países europeos se realiza fuera de la UE, y de ese total, el 63% va directamente a Estados Unidos. Así que en la actual situación geopolítica, la autonomía estratégica europea ha pasado a ser una prioridad.
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Por poner en contexto: El gasto en defensa de la UE duplicó en 2025 el gasto de Rusia.
Rusia está en guerra, y gran parte de su gasto acaba como chatarra.
Así de grande es "la amenaza rusa".
Baratísimo y eficaz.
Con ello tendríamos estado de bienestar, si no, nos quedaremos sin pensiones ni sanidad.
El artículo no dice nada al respecto