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Europa necesita elevar un 10% su gasto en defensa para lograr la autonomía

Europa necesita elevar un 10% su gasto en defensa para lograr la autonomía

A pesar de tener el segundo presupuesto militar más alto del mundo (equivale casi al 60% del de EE. UU.), Europa sigue siendo incapaz de defenderse por sí sola. Actualmente, el 78% del gasto en defensa de los países europeos se realiza fuera de la UE, y de ese total, el 63% va directamente a Estados Unidos. Así que en la actual situación geopolítica, la autonomía estratégica europea ha pasado a ser una prioridad.

| etiquetas: europa , defensa , gasto , aumento
5 0 0 K 87 DEFENSA
11 comentarios
5 0 0 K 87 DEFENSA
Comentarios destacados:    
#1 metalico_zgz
La independencia militar está muy bien. Mi problema es que siempre que veo noticias sobre aumentar el gasto en defensa en Europa no parece ser un avance hacia la autonomía sino que parece un refuerzo de la servidumbre hacia EEUU.
7 K 86
cocolisto #5 cocolisto
Enésimo artículo belicista, armamentística y asusta niños. La industria bélica es muy poderosa y más con una crisis industrial tan gorda que la única acción es fabricar armas y enviar a la juventud al matadero. La Vanguardia, el país y todos los demás, son voceros de esta industria de destrucción.
3 K 58
#7 muerola
#5 efectivamente bulo como una casa, según esto ningun país del mundo, excepto usa es capaz de defenderse
1 K 14
Mendax #3 Mendax
"A pesar de tener el segundo presupuesto militar más alto del mundo (equivale casi al 60% del de EE. UU.), Europa sigue siendo incapaz de defenderse por sí sola." Igual no es tanto un problema de dinero como de optimización de recursos.
3 K 33
tul #6 tul
#3 pero si ya estan enormemente optimizados, con un puñado de politicos comprados y otros pocos periodistas a sueldo estan robando los impuestos de un continente entero, mas de 500 millones de personas atracadas para levantar un ejercito en el que enviaran a morir a sus hijos.
1 K 33
shake-it #8 shake-it
Si nos centrásemos en la autonomía energética y financiera, ya tendríamos más de la mitad del asunto resuelto. No depender de terceros países en sectores estratégicos es el primer paso para que te respeten. Por muchos tanques que tengas, si el enemigo te vende petróleo, de nada te sirven.
1 K 30
#11 chavi
¿ Y por qué no un 700% ? ¿ De donde saca eso del 10% ?

Por poner en contexto: El gasto en defensa de la UE duplicó en 2025 el gasto de Rusia.

Rusia está en guerra, y gran parte de su gasto acaba como chatarra.


Así de grande es "la amenaza rusa".
1 K 15
masde120 #2 masde120 *
lo unico que tiene que hacer Europa es tener muchas armas nucleares, no solo en Francia, y eliminar casi todo lo demás y ya tendríamos la defensa a un coste bastante ridiculo. Si alguien nos ataca solo podemos responder con ellas.
Baratísimo y eficaz.
Con ello tendríamos estado de bienestar, si no, nos quedaremos sin pensiones ni sanidad.
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TipejoGuti #10 TipejoGuti
#2 Metele un nuke a Marruecos y mañana tienes la nube toxica sobre la península. USA ha perdido la hostia de guerras desde que tiró las suyas...
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ombresaco #4 ombresaco
Y si logra esa autonomía, EEUU cuenta como aliado o como rival?

El artículo no dice nada al respecto
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#9 vGeeSiz
Europa lo que tiene que hacer es que echar al enemigo que está en casa, tanto bases yankees, como población potencialmente peligrosa para con los ideales y valores Europeos
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menéame